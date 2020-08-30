Bir süreliğine çiftliğine organik tarım yapmaya kaçan Fatih Portakal'ın delirtip geride bıraktığı emekliler teselliyi başka yerde arıyorlar.

Günlerdir, sosyal medyada profil fotolarına Atatürk portresi koymuş şakirtlerin ve onlardan hallice siyasilerin, gazetecilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yasaklandığına dair iddialarını yayıp ağıtlar yakıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı "Yok öyle bir şey, her zamankinden daha coşkuyla kutlayacağız" diyor. İçişleri Bakanlığı haklı olarak "Niye yasaklansın ki " diye soruyor...

Ama ne fayda... Yönetimin en tepelerinden yapılan açıklamalar bile kesmiyor kendilerini.

Az önce baktım, hala +70'in gözde mecrası Facebook'ta, girsen ayrı çıksan ayrı dert WhatsApp gruplarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasaklayan 'zihniyete' telin mitingleri devam ediyordu.

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Peki, bu nasıl bir ruh halidir?karşı teyakkuzda olmanın arızalarımı? Korkuyu beklerken paranoyaklaşmanınresmi mi?Sebep ne olursa olsun acıklı bir durum olduğu ortada. Öyle ya,kötüye inanmaya meyilli bir ruh hali herkes için katlanılmaz olsa gerek.Oysa söylenip sinirlenmek üzere kafalarını gömdükleri nefret medyalarından azıcık kaldırabilseler...Batı sahillerindeki yazlık sitelerinden çıkıp Ege'ye, karşı kıyıya baksalar...Rahatlayıp, politik reflekslerini hiç olmazsa Portakal kadar unutsalar; içlerine dönüp dışarıda olan biteni seyretseler...Yüzyıl önce işgalci kılığında emperyalistlerin emir erliğini yapan Yunanistan 'ın yine tetikçiliğine soyunduğunu... Atina'nın, Doğu Akdeniz 'deki diplomatik hamlemize karşılık Eğe'de zaten burnumuzun dibine kadar giren egemenliğini daha da artırma tehdidini düşünseler...Azıcık huzur bulmazlar mı?

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