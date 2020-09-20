Gazeteci, yazar, fikir adamı ve hukukçu Taha Akyol'un telefon dolandırıcılarına 320 bin TL'sini kaptırması üzerine başlayan tartışma derinleşiyor. Duymayan kalmadı ama. Olan biteni Taha Bey'in ağzından dinleyerek hatırlayalım:

- Çok profesyonelce arıyorlar. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttılar. Arkadan telsiz sesleri geliyordu. Bir FETÖ soruşturması yürüttüklerini... FETÖ'nün sahte telefon numaralarıyla internet bankacılığına girip soygun yaptığını... Bizim de numaramızı tespit ettiklerini... Bizi de soymuş olabileceklerini anlattılar. Şu banka hesaplarına girip bakalım müsaadesi istediler. Ben onların istediği işlemleri yapmadım!

Peki, Taha Akyol zokayı yutmadıysa bankadaki para nasıl olmuştu da dolandırıcıların eline geçmişti?

Akyol bu garip durumu şu sözlerle izah ediyor:

- Parayı işte "FETÖ'nün hesabından kurtaracağız. FETÖ buna el koydu. Sen çekip bize ver. Merkez Bankası'nın güvenli hesabı var oraya koyalım" diyerek oğlumdan almışlar.



Taha Bey'in bir oğlu daha olduğu ortaya çıktı

Taha Akyol "oğlum" deyince, benim de aklıma hepiniz gibi, babasının gölgesinde medyaya girmeye çalışan ancak tutunamayan Mustafa Akyol geldi.

Babasını ikna edip, polis sandığı dolandırıcılarla iki adım ötedeki Emniyet Müdürlüğü yerine Şişli'nin arka sokaklarında buluşan... Ve bankadan çektiği 47 bin doları gözünü kırpmadan hiç tanımadığı adamlara teslim edenin o olduğunu düşündüm.

Dün de köşede bu garip dolandırıcılık olayında herkesin aklına takılan noktaları esprili bir dille sorguladım. Olay nereden baksan tutarsızca nereden baksan ahmakça da olsa Mustafa'nın niyetinin iyi olduğunun altını çizdim. Taha Bey'den de Mustafa'ya fazla yüklenmemesini rica ettim.

Gelin görün ki dün Taha Bey'in bir oğlunun daha olduğu ortaya çıktı. Meğer baba parasını dolandırıcılara gözü kapalı teslim eden Mustafa değil, diğer çocuk Ertuğrul Akyol'muş.



İnşallah maşallah Mustafa

Ben de sizler gibi bu gerçeği dün Mustafa Akyol Twitter hesabından "Babamın bir oğlu daha var" deyince öğrendim. Mustafa, bu nedenle benim, Peyami Safalar döneminden beri basın tarihindeki en rezil hataya imza attığımı söyledi. Dün sabah uyandığımdan beri gözüme uyku girmedi.

Mustafa'nın esprilerim karşısında "Tetikçi" gibi altından kalkamayacağı hakaretler sıralamasını kaydederek şimdilik es geçiyorum. Ama muhalif olduğu için kendisine yüklendiğim şeklindeki komikliğine gülmeden edemeyeceğim.

Ne muhalefeti Mustafa? Şaka mı yapıyorsun? Benim bildiğim senin adın ya FETÖ'cülerle ya da Adnan Hocacılarla anıldı. Maşallah Mustafa maşallah... Muhalefetten kastın bu değildir inşallah.



Baban sizi mi takip etsin başkalarının işini mi?

Neyse slogan atıp kuru gürültüyle mevzuu unutturamazsın. Ben değil babamın diğer oğlu bu haltı yemiş diyerek sıyıramazsın.

Bak ben düzeltmemi yaptım, sen de açıklamanla ortaya çıkan yeni sorularıma cevap ver. Çünkü kamuoyu olarak gerçekten merak içindeyiz

Senin bu olaydan haberin yok muydu Mustafa? Baban sana haber verme, fikrini alma gereği duymadı mı?

Yoksa görüşün soruldu da dolandırıcıları bile "ulen ne kadar da kolay oldu" dedirten bu dahiyane çözüme onay mı verdin? Kardeşinin bankadan çektiği paraları dolandırıcılara teslim etmesini mantıklı mı buldun?

Neyse, üzülmeyin cana geleceğine mala gelsin

Ama artık babanı üzmemeye daha çok özen göster. Bu saatten sonra başkalarının işini mi takip etsin, yoksa sizi mi? Adama da yazık...