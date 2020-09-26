Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP emperyalistlerin analarının sütünden emdiği sütü memelerinden... getiren bir partidir" türünden dil sürçmelerinden bahsetmiyorum.

İnsanız, hepimiz konuşurken hata yapabiliriz. Dil sürçmelerimizi fark edip düzelttikten sonra pek sorun yok.

Üzerinde durulması gereken Kemal Bey'in "Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini ilçelerini barındıran en güzel ilçelerinden birisi Trakya ve ilçeleri..." şeklindeki eğlenceli sarpa sarmaları da değil.

Haklısınız, tekerlemeye dönüşmüş bu hatanın düzeltilmesi imkânsız, en iyisi bırakacaksınız dağınık kalacak. Ama bu eğlenceli hatanın da bir önemi yok.

Kılıçdaroğlu'nun, yukarı çıkan yürüyen merdivenden aşağıya inmesi gibi performanslarında da çevresindeki kişilerin yönlendirilmesiyle hareket etmiş olacağını varsayabiliriz. Bu çevresi için kötü bir durum olsa da Kemal Bey için en iyi niyetli yorum bu.

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Ancak Kılıçdaroğlu zaman zaman öyle şeyler söylüyor ki bunları insani gaf diye izah etmek, işi gırgıra vurmak her zaman mümkün olmuyor.Koronavirüs pandemisiyle ilgili iktidara yol göstermek için yaptığı toplantıda sarf ettiği şu sözlerdeğil mi:"Bu sorunu şöyle bir strateji ile çözebilirsiniz.. Bu kadar basit."Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün Türk Tabipleri Birliği'nde kahvehanelerdeki izolasyon tedbirleri ile ilgili söyledikleriyse bardağı taşıran son damla olmuşa benziyor:"Kahvehaneler açık oyun oynamak yasak.?"Dün FatihAltaylı bile "diye yazmıştı:

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Altaylı gibi Kemal Bey'in bu durumunu "yetersizliğiyle" izah edenler çoğunlukta.Ancak artık farklı yorumlar içeren sorularla da sık sık karşılaşıyorum. İnsanlar her birigafların,nereye çekileceği belli, imaların,rastlantı olamayacağınıkonuşuyorlar. Bunun gündemimanipüle etmek için bir stratejiolduğunu söylüyorlar.Özetle "diyorlar.Komplo teorisi mi dersiniz bilmiyorum ama hakikaten şüphelenmemek mümkün değil.Zira aksi, 10 yıldır, birkaç büyükşehirdeki yerel seçim galibiyeti dışında, hiçbir seçimde varlık gösteremediği halde CHP iktidarını kaybetmeyenSiz söyleyin, muhaliflerini tereyağından kıl çeker gibi tasfiye edip partiyi dikensiz gül bahçesine çeviren, arada da Gül'ü çeviren "bürokratik" bir akılNe dersiniz?olabilir mi?