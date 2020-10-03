Sonunda oldu. Seçim öncesine yetişti. En sıkı izolasyon protokolüyle korunan dünyanın bir numarası Donald Trump'ın korona testi pozitif çıktı. First Lady Melani Trump'ın sonucu da pozitifmiş.

Haber dün sosyal medyada adeta bayram havası yarattı!

Çiçek böcek politik doğruculuk kalıplarını bir kenara koyan demokratlar, çevreciler, evrene pozitif enerji verenler Trump'a seküler beddualar etmeye başladılar.

"Ölsünler," "Gebersinler" havada uçuşuyordu. Bu nasıl nefretmiş arkadaş ve bu kadar kısa sürede nasıl oluştu?

Nefret söyleminin vardığı boyut mantıkla izah edilecek gibi değil. Zira sözünü ettiğimiz kişi, çevresine üç insan toplamış bir marjinal değil. Ülkedeki seçmenin yarısını ikna edip oyunu almış, ABD'ye Başkan seçilmiş ve yine kazanması beklenen merkez bir siyasetçiden konuşuyoruz. Bu başarıyı, ABD müesses nizamının dışladığı çevreye, çoğunluğa hitap ederek aldığını da unutmamalı.

Bilançoya bakınca da, ekonomide selefi Obama'ya göre açık ara başarılı bir performans göstermiş bir başkan görüyoruz. Benim diyen demokratın cesaret edemeyeceği bir vaatle, dünya üzerindeki ABD askerlerini eve çağıracağını söyleyerek seçilen sıradışı bir Cumhuriyetçi karşımızdaki!

Bu kolektif antipatiyi garip konuşması, abartılı jestleri, Mc Donald's patateslerine borçlu olduğunu öğrendiğimiz eğreti sarı saçlarıyla falan izah etmek de zor.

Öyle ya mevzu "gıcıklıksa" ayakta uyuyan sıkıcı Biden'ın da Trump'tan kalır yanı yok.

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Bence bir modadan bahsediyoruz... Trump'a çakma modası.

Tıpkı diğer dönemsel aidiyet kalıpları gibi, merkez medya, rol modeller, sanat camiası marifetiyle popülerleştirilen bir akım...

Trump'a bir iki laf sokunca otomatikman çağdaş, şehirli, eğitimli, "farkında" oluveriyorsunuz. Bu öyle bir imaj ki, nefret objenizin hastalandığını öğrenince "tek dileğim gebermesi türünden" tweetler atmanız bile hümanistliğinize halel getirmiyor!

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Trump'a sövmenin moda olduğunun diğer bir kanıtı da tıpkı pandemi gibi kıtalararası, okyanus ötesi yayılması...

Şöyle ki, insan Amerikalıları bir nebze de olsa anlıyor. Çünkü hayatlarının tam ortasındaki bir başkanla işi "şahsileştirmeleri" acıklı olsa da kabul edilemeyecek bir durum değil.

Ama Trump'a sallama modasının Avrupa'dan Çin'e, hele hele Türkiye'ye kadar yayılması ve ABD'dekini aratmaması hiç de normal değil.

Dün bizim buralardaki steril hanımlar beyler de, hastalığa yakalanmış bir siyasetçinin lincine, "Trump çamaşır suyu içsin" türünden düzeysizliklerle katılıp, kıkırdaşıyorlardı.

Trump, 15 Temmuz'da iş başında olan, Suriye'de PKK devletine onay veren Obama'dan ve onun siyasi mirasçısı Biden'dan daha fazla ne yapmış olabilir bunlara, bilemiyoruz.

Sorunca ciddi bir cevap da veremiyorlar. Ama Trump'a çakmanın dayanılmaz hafifliğiyle vasatlıklarını bir anlığına unuttukları, uyuştukları her hallerinden anlaşılıyor.

İyi uykular!