Hatay'a ilk olarak Suriye İç Savaşı'nın çıktığı günlerde olayları izlemek üzere gitmiştim. Daha sonra da 2014 yerel seçimlerinde bir röportaj için..

Aklımda hâlâ harika yemekleri, uçsuz bucaksız ormanları ve asırlardır bir geçiş bölgesi olması nedeniyle kentin üstüne sinen mistik havası var.

Suriye'nin içlerine doğru ve Doğu Akdeniz kıyısı boyunca uzanan şehir, stratejik konumu nedeniyle hep diken üstünde oldu. Geçmişte, 52 insanımızı kaybettiğimiz Reyhanlı katliamı gibi terör saldırılarına maruz kalan kent şimdi de büyük bir yangınla mücadele ediyor.

8 farklı yerde aynı anda başladığı ve üç ilçeyi sardığı belirtilen yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Gelen görüntülerden bölgede yaşanan korku ve panik açıkça okunuyor.

Yetkililer, yangının sebebine dair henüz doğrulanmış net bilgiler vermiyorlar. Ancak kundaklama şüphesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.

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Dün öğle saatlerinde bazı ajanslara düşen bir üstlenme haberi de şüpheleri artırdı.

PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları" isimli terör oluşumunun "Hatay Belen'deki bütün şehri ateş, kül ve korku içerisinde bırakan kutsal ateşi yakan inisiyatifimizin doğal üyelerine bin selam olsun" mesajıyla kundaklamayı üstlendiği iddia edildi. Sosyal medyada sabotaja ait olduğu öne sürülen görüntüler de dolaşıyor.

Söz konusu örgütün geçmişteki faaliyetlerini ve orman yakmayı "bir gerilla savaşı taktiği" olarak resmen benimsediğini de biliyoruz.

PKK'nın adı geçen taşeron örgütlenmesi de temmuz ve ağustos aylarında Antalya, İzmir, Muğla, Çanakkale ve Edirne'deki orman yangınlarını üstlenmişti.

Daha geriye gidersek, 90'lı yılların ortalarında PKK ve DHKP-C gibi Türk solu örgütleri arasında kurulan ittifak orman yakma stratejisi yüzünden çatırdamıştı.

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Bugüne gelirsek, Ermenistan Azerbaycan gerginliği devam ederken, Erivan ve Şam'ın defalarca kullandıkları kiralık katil çetesine bu işi havale etmiş olmaları da uzak bir ihtimal değil.

Ancak terör örgütlerinin propaganda yapmak için yapmadıkları kimi eylemleri üstlenme ihtimalini de göz ardı edemeyiz.

Dolayısıyla yangının sorumluları hakkında peşin hükme varmak için erken. Ne var ki ekoloji kolektiflerinin, çevreci ünlülerin, bir zamanlar beş ağaç için aylarca ülkeyi ateşe sürükleyenlerin Hatay'daki orman yangılarında PKK olasılığı tartışılmaya başlayınca sessizliğe gömülmelerini, naifleşmelerini düşünmenin tam vakti.

Hayırdır bu ne sessizlik?

Kaz Dağları'nda maden sahası için "yeniden dikim" garantisiyle ağaçların kesilmesini protesto için hayranlarından kazlı selfie'leri esirgememişlerdi. Sizce de şimdiden binlerce ağacın kül olduğu Hatay'daki yangına pek mesafeli değiller mi?

Yoksa "ajansları" Instagram'da, Twitter'da Hatay yangını paylaşımları için trol desteğini garanti edemiyor mu?

Korkmayın yahu, belki PKK yakmamıştır!