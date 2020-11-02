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MELİH ALTINOK
02 Kasım 2020, Pazartesi MELİH ALTINOK

Trump seçilse de seçilmese de kaos kapıda

Ne zaman seçim sürecine girse tüm dünyayı da beraberinde sallayan ABD'de yarın sandıklar kuruluyor. Katılım oranının 2016 seçimlerindekini aşacağı tahmin ediliyor. Hatta 1908'den beri yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım bekleniyormuş.
Bizim buralarda da nefesler tutuldu. Çünkü ister istemez Donald Trump'ın, küresel merkez medyanın "favori adayı" Hillary Clinton karşısında, anketlere rağmen seçildiği 2016 seçimlerini hatırlıyoruz. ABD'nin iç siyaset malzemesi olan coğrafyalar nasıl da kazan gibi kaynamaya başlamıştı. Avrupa ülkelerinin güvenli kentlerinde bile bombalar patlıyor, OHAL'ler ilan ediliyor, terör dalgası esiyordu.
Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina saldırısından sonra bıçak gibi kesilen bu kaotik süreçten Türkiye'de fazlasıyla nasibini almıştı. Obama ve onun mirasçısı Hillary'nin, ABD'nin Orta Doğu'daki PKK-YPG üzerinden varlığına gerekçe gösterdiği DEAŞ markasının kullanıldığı saldırılarda canlarımızı kaybettik. Darbe girişimine bile maruz kaldık.
Ta ki Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturana kadar...
O günlerde bu köşede eskiden Ecevit için söylenen bir söze atıfta bulunup "Obama gitti Trump geldi terör bitti" diye yazmıştım.

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Dikkat ederseniz seçimlerin yapıldığı 3 Kasım 2016 tarihini değil, Trump'ın seçildikten ancak 2,5 ay sonra koltuğuna oturduğu tarihi milat olarak gösteriyorum.
Çünkü aradan geçen süre de ABD'de seçime dahil. Tıpkı yarınki seçimlerin ardından gireceğimiz süreç gibi...
Bu kez şaibe iddialarının odağında "ABD seçim projesi" gereği erken kullanılan oylar olacak. 328 milyon nüfusu olan ülkede, posta ve erken kurulan sandıklar yoluyla şu ana kadar 90 milyon kişinin oyunu kullandığı belirtiliyor.
Bu oyların güvenilirliğine ve geçerliğine dair tartışmalarsa şimdiden başlamış durumda.

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Trump kazansa da kaybetse de hukuk yoluyla bir savaşın yaşanacağını tahmin etmek zor değil.
Her ne kadar Başkan Trump yaptığı son atamalarla yüksek yargıda gücünü pekiştirmiş olsa da ABD medyasının kayda değer yorumcuları, işin sokağa taşma ihtimalini de göz ardı etmiyorlar.
Trump "4 Kasım'da medyada daha az korona haberi göreceksiniz" şeklindeki açıklamalarıyla kendine güvendiğini ve "netleşmenin" daha erken olacağını söylüyor. Biden seçim gecesi Muharrem İnce gibi "adam kazandı" deme basireti gösterse bile temsilcisi olduğu kesimlerin yapamayacağı şey olmadığını da yaşayarak öğrendik.
Dolayısıyla, bu kez de pandemi gündemiyle tüm dünyayı esir alan ABD seçimlerinin sonlanması için daha beklememiz gerekecek.
Evet, katılıyorum, bitse de gitsek!

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