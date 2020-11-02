Ne zaman seçim sürecine girse tüm dünyayı da beraberinde sallayan ABD'de yarın sandıklar kuruluyor. Katılım oranının 2016 seçimlerindekini aşacağı tahmin ediliyor. Hatta 1908'den beri yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım bekleniyormuş.

Bizim buralarda da nefesler tutuldu. Çünkü ister istemez Donald Trump'ın, küresel merkez medyanın "favori adayı" Hillary Clinton karşısında, anketlere rağmen seçildiği 2016 seçimlerini hatırlıyoruz. ABD'nin iç siyaset malzemesi olan coğrafyalar nasıl da kazan gibi kaynamaya başlamıştı. Avrupa ülkelerinin güvenli kentlerinde bile bombalar patlıyor, OHAL'ler ilan ediliyor, terör dalgası esiyordu.

Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina saldırısından sonra bıçak gibi kesilen bu kaotik süreçten Türkiye'de fazlasıyla nasibini almıştı. Obama ve onun mirasçısı Hillary'nin, ABD'nin Orta Doğu'daki PKK-YPG üzerinden varlığına gerekçe gösterdiği DEAŞ markasının kullanıldığı saldırılarda canlarımızı kaybettik. Darbe girişimine bile maruz kaldık.

Ta ki Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturana kadar...

O günlerde bu köşede eskiden Ecevit için söylenen bir söze atıfta bulunup "Obama gitti Trump geldi terör bitti" diye yazmıştım.

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Dikkat ederseniz seçimlerin yapıldığı 3 Kasım 2016 tarihini değil, Trump'ın seçildikten ancakolarak gösteriyorum.Çünkü aradan geçen süre de ABD'de seçime dahil. Tıpkı yarınki seçimlerin ardından gireceğimiz süreç gibi...Bu kez şaibe iddialarının odağında "ABD seçim projesi" gereği erken kullanılan oylar olacak. 328 milyon nüfusu olan ülkede,Bu oyların güvenilirliğine ve geçerliğine dair tartışmalarsa şimdiden başlamış durumda.

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Trump kazansa da kaybetse de hukuk yoluyla bir savaşın yaşanacağını tahmin etmek zor değil.Her ne kadar Başkanolsa da ABDmedyasının kayda değer yorumcuları,ihtimalini de gözardı etmiyorlar.Trump "şeklindeki açıklamalarıyla kendinegüvendiğini ve "netleşmenin" dahaerken olacağını söylüyor. Biden seçimgecesi Muharrem İnce gibi "" deme basireti gösterse biletemsilcisi olduğu kesimlerin yapamayacağışey olmadığını da yaşayarak öğrendik.Dolayısıyla,sonlanması içindaha beklememiz gerekecek.Evet, katılıyorum, bitse de gitsek!