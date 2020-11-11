Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair düğüm geçtiğimiz gece İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla çözüldü. Albayrak'tan boşalan koltuğa Lütfi Elvan atandı ve hemen görevine başladı.

Muhalefet eski reflekslerle bu istifayı bir devlet krizine çevirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zira Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli, eskiden olsa ülkeye aylar kaybettirebilecek tartışmalara geçit vermiyor. İki günde kadrodaki eksikler giderilip maça kaldığı yerden devam ediliyor.

Albayrak 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin içine girdiği kritik dönemde önemli görevlerde bulundu. Bugün Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de meyvelerini topladığımız enerji politikalarında onun büyük katkısı var. ABD Başkanı'nın kameralar karşısında ilan ettiği ekonomik savaşta ve dünya devlerinin resesyona girdiği bir küresel darboğazda ekonomi gibi ağır bir yükü omuzladı.

Buraya kadar anlattıklarım bir siyaset yazarının perspektifiydi. Her görev adamı gibi Albayrak'ın icraatları da artısıyla eksisiyle, sevabıyla günahıyla tartışılabilir. Söylenmedik söz de kalmadı.

Tanıdığım ve sevdiğim bir karakter olarak benim Albayrak hakkında söyleyeceklerimse doğal olarak daha öznel.

Albayrak'ın coşkusu ve samimiyeti kusursuzdur. Her adımı iyi niyetle attığına şahidiz.

Güvenilir bir isim olması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki varlığını değerli kılıyordu.

Zaten bir paratoner gibi, sorumluluk alanı dışındaki konularda eleştirileri üzerine çekmesinin nedeni bu özel pozisyonuydu.

Bakan Albayrak'ın sosyal medyadan yayımladığı istifa metnindeki "sağlık sorunları" vurgusu da omuzladığı yükün ağırlığının bir ifadesi. Doğaldır, onun yerinde taş olsa çatlardı.

Emekleri ve ödediği bedeller için kendisine teşekkür ediyoruz.

Ama Berat Albayrak daha çok genç bir isim. Kuşkusuz hayat da yüz metre yarışı değil maraton.

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Ahmet Kekeç



Ağır bir hastalıkla uğraşan Sevgili Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Twitter'dan "aslan babasının" tekrar hastaneye kadırıldığını duyurdu.

Ahmet Kekeç mücadelenin, pes etmemenin adıdır. Sabırlıdır. Herkes susarken, kimse cesaret edemezken doğru bildiğini söylemeye cüret edendir.

Kendime solcu dediğim gençlik dönemlerimdeki yazışmalarımızda bana laf anlatmaya çalışması bunun en net kanıtıdır.

Daha senden alacağımız çok ders var Ahmet Abi. Aklımız, kalbimiz seninle.

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Donald Trump



Donald Trump ABD 3 Kasım seçimlerine birkaç gün kala "4 Kasım sabahı daha az korona haberi okuyacaksınız" demişti.

Trump bu öngörüsünü seçimleri kazanma şartına bağlamıştı.

Belki seçimi kaybetti ancak dediği olacak gibi...

Zira Trump'ın Biden'la birlikte seçime girdiler dediği ilaç firmaları yüzde 90 etkili olduğunu iddia ettikleri korona aşısını bulduklarını duyurdular. Kim bilir aşıyı ne zaman bulmuşlardı?