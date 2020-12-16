ABD'nin yaptığı ulusal çıkarlarını savunmak.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'da ileri bir karakol olarak tasarladıkları, eğittikleri, donattıkları Türkiye'nin savunmasının Pentagon'a olan mecburiyetinin azalmasından kaygılanıyorlar.

Tasaları da yersiz değil.



Türkiye artık, Rusya Küba'ya füze konuşlandırınca, ABD'nin cevaben muadili Jüpiter'leri yerleştirdiği bir füze rampası değil. Yerli teknolojiyle bölgesinde sahaya inip başarılı operasyonlar yapan hatta NATO'nun kum havuzu Doğu Avrupa ülkelerine bile SİHA satan bir ülke.

Bu yüzden gidişatı, Türkiye'nin giderek kendilerinden bağımsızlaşmasını, durdurmak için el mecbur muhalefet silahını kullanıyorlar.

HDP, açık açık "arkamızı dayıyoruz" dediği PKK-YPG'ye silah veren ABD'ye zaten teslim.

"Milliyetçiyim" diyen İYİ Parti de... "Atatürk'ün kurduğu partiyiz" diyerek ulusalcıları kafalayan CHP de ABD'nin emrine amade.

S-400 krizinin başından beri "Alsa bile getiremezler / Getirseler de kuramazlar / Kursalar da fişini takamazlar / Taksalar bile ateşleyemezler" şiirini okuyorlar.

Ama alındı, kuruldu, "fişi takıldı" hatta geçtiğimiz aylarda ateşlenerek denendi bile S-400'ler...

Ne var ki ABD'nin yaptırım kararının ardından ağız değiştirdiler:

Hiç der misiniz şu sözler, daha bir ay önce Biden'a S-400 söküm garantili iktidar talebi sunan namı diğer ABD'nin CHP Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün ağzından çıkmış:

"Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir."

Zira 25 gün önce, "Türkiye dış politikada tarafsızlığını yitiriyor" şeklindeki akla ziyan açıklamasında "S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneği CHP hükümetinin gündemine kesinlikle gelecek" demişti.

Evet, durum belli, yine gece kurtla bir olup sürüye dalıyorlar, sabah da çobanla ağlıyorlar.

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YALAN DEĞİL SADECE GERÇEĞİ SÖYLEMİYOR



"İstanbul'da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya, AKP'nin önerdiği oranla; yüzde 6.84 zam yapıldı." (Sözcü)

İnsanlar bu haberinden ötürü yine Sözcü'ye kızıyor ama yalan değil!

Eğer İBB Meclisi'nde AK Partililer muhalefet etmeseydi İstanbul'da suya yüzde 6.84 değil, CHP'li yönetimin önerdiği şekilde yüzde 40 zam yapılacaktı!

Yani yine gerçeği söylememişler o kadarcık...

Yıllardır "Beni öyle bir yalana inandır ki ömrümce sürsün doğruluğu" dizelerini okuyarak gezinen okurları dert etmiyor, size ne?

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BENİ BİR TEK SEN ANLADIN, SEN DE YANLIŞ ANLADIN



Takipçi sayısı arttıkça YouTube'dan plaket üstüne plaket alan başarılı youtuber Cüneyt Özdemir geçen gün yine Twitter'da yine TT (çok konuşulan) olmuştu.

Mevzu nedir diye baktım. Vatandaşın parasıyla üye olup hizmet aldığı özel platformlarda izlediği bir diziyle ilgili video çekmiş. Dizide açık saçık sahneler varmış. Cüneyt ağzı açık izlemiş... Aman RTÜK Başkanı bu diziyi görmesinmiş, yoksa sansürlermiş!



Ardından ne olsa beğenirsiniz? Platform tutmuş diziyi yayından kaldırmış

Özdemir dün yaptığı açıklamada kendisine gelen "sansürcübaşı" eleştirilerini linç kültürüyle izah ediyor, takipçilerin de her şeyi yanlış anladığından yakınıyordu.

İyi de arkadaş madem sözlerinde bir sıkıntı yok, sorun takipçilerinin izansızlığında... O halde tartışma daha başlamadan malum videoyu apar topar niye sildin? Yoksa zaman zaman sen de mi kendini yanlış anlıyorsun?

Bence RTÜK Cüneyt'in uyarıp kaldırttığı her dizi, film için kendisine bir plaket verebilir. Neticede kurulun iş yükünü azaltıyor.

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MECLİS'TE CÜZDANLARA DİKKAT!



Meclis'teki bütçe görüşmeleri bu yıl epey hararetli geçiyor. Özellikle AK Partili bakanların kürsü performansları dikkat çekiyor.

Tabii ki arada iktidar ve muhalefet arasında arbede de çıkıyor. Birbirlerinin üzerine yürüyorlar. Karambol oluyor, çarşı pazar karışıyor.



Buradan bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle de Genel Kurul'da HDP grubunun sıralarına komşu olan partilerimize... Aman değerli vekillerimiz, cüzdanlara, telefonlara falan dikkat! Kavga falan çıkınca hanımlar çantalarınızı, paltolarınızı öyle uluorta bırakmayın.

HDP Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ta polisin yakaladığı bir teröristin cebinden cep telefonunu nasıl ustaca bir el hareketiyle aldığının videolarını izlemediniz mi?

Benim diyen "tırnakçıya" taş çıkartır vallahi.