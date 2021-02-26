Kamuoyu, izolasyon nedeniyle pek çok faaliyet sınırlandırılırken parti kongrelerinin toplanmasını tartışıyor. Geçtiğimiz aylarda CHP'nin 37. Kurultayı benzer eleştiriler almıştı. Şimdi de AK Parti'nin İstanbu İl Kongresi...

Dün konu "Yasaksa herkese yasak" başlığıyla Twitter'da da gündemdi.

"Bu manzara karşısında ne diyeceksiniz?" diyenler var.

Aslında cevabım dünden belli.



Zira pandeminin ilk günlerinden beri açık havada maske dahil yürürlükte olan izolasyon tedbirlerine yönelik tavrımı açık açık yazıyorum.

İşlevsel olmadıklarını iddia ediyorum...

Yasakların hayatımıza girdikleri gibi kolay çıkmayacağı, bu yüzden tavsiye edilirken hoyrat davranılmaması gerektiği konusunda uyarılar yapıyorum.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşları kaçılması imkânsız bir virüsten korumak için eve kapatmanın, daha ağır sağlık sorunları yarattığını anlatıyorum.

Dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip 83 milyonluk bir ülkede, 1000'i bulmayan hasta sayısı yüzünden ortalığı ayağa kaldırıp ticareti, eğitimi, seyahatleri sınırlamanın telafisi imkânsız sorunlar doğuracağını yazıyorum.

Dolayısıyla sanki asıl sorunumuz çifte standartmış gibi, "yasaksa herkese yasak olmalı" demenin de pandemi nedeniyle peynir ekmek yer gibi yok edilen özgürlüklerimize bir katkısı olmayacağını düşünüyorum.

"Serbestse herkese serbest olsun" demedikçe, çıkıp esnafın durumu ne olacak diye sormanın bir anlamı var mı?

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EVLENMEYECEĞİMİZİ Mİ SANIYORDUNUZ?



Diyarbakır Tüm Düğün Sektörü İşveren Derneği Başkanı Murat Kaçar, koronavirüs pandemisi döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 180 bin "korsan" düğün yapıldığını söylüyor.

Çiftlere mutluluklar dilerim.

Öyle ya, bilim kurulları yasakladı diye evlenmeyeceğimizi mi sanıyordunuz?

Korsan morsan, durduramazsınız.

Herkes, nüfusu azaltmak isteyenlere teslim olacak değil ya...

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İSTANBUL'DA ORDULULAR YARIŞACAK



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Osman Nuri Kabaktepe, tabanın yakından tanıdığı bir isim.

Bense kendisini son günlerde hakkında yazılıp çizilenlerden tanımaya çalışıyorum. Ordu Fatsalı. Ta Erbakan döneminde siyaset atılmış. Milli Görüş geleneğinin örgütçü isimlerinden. 90'larda İstanbul'u alan Tayyip Erdoğan'ın ekibinden. Sokağı iyi biliyor.

Kabaktepe'nin karşısında ise, son yerel seçimlerde İstanbul'da başarıyı yakalayan CHP İstanbul örgütünün Başkanı Canan Kaftancıoğlu var. Canan Hanım da rakibi Osman Bey gibi Ordulu, Mesudiyeli. Her ikisi de 50 yaşında.

Bakalım 2023 seçimlerinin kaderinde etkili olacak gençleri hangisi ikna edebilecek?

Osman Bey'in kongredeki konuşmasını dinledim.

Coşkusu, enerjisi, kararlılığı hissediliyor.

Dışarıdan bir gözle şimdilik tek eksiği yalnızca örgütçü kimliğiyle öne çıkması gibi görünüyor. Zira AK Parti bir merkez partisi ve İstanbul gibi bir metropolü almak için daha kapsayıcı bir perspektife ihtiyacı var.

Osman Bey'e başarılar dilerim. Eminim zamanla Milli Görüş tabanı dışındaki kesimleri de hedeflediğini ortaya koyacaktır.

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YANINDAYIZ PAŞİNYAN!



Azerbaycan'la tutuştuğu savaşta hezimete uğrayan Ermenistan dün de güne darbeyle uyandı.

Ordu Azerbaycan'a yapamadığını, ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan'a yapmak için sokağa indi.

Halk, Paşinyan için olmasa da demokrasi için sokakta direniyor. Umarız kan dökülmez.

Tamam, daha yakın zamanda savaştık ettik ama bu kez, sandıkla gelip darbeyle gönderilmek istenen bir siyasi pozisyonunda olduğun için yanındayız Paşinyan. Bizde yağma yok.