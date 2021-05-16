24 Nisan'da bu köşede şu satırları okumuştunuz:

"Üç haftalık tam kapanma gerçekleşirse sonrasında ekranlardan duyacaklarımızı tahmin etmekte zorlanmıyorum.

Havalar ısındıkça üst solunum yolu hastalıkları da azalacak ama bu durumun 3 haftalık kapanma neticesinde oluştuğunu söyleyecekler.

Biz de kafa sallayacağız."







Dün bu satırlarımı hatırlatan bir okur, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "Vaka sayılarındaki azalmanın kapanmayla ilgisi yok" sözlerini gönderip "Şaşırdınız mı" diye soruyordu.

Hayır, hiç şaşırmadım.

Zira pandeminin başından beri yasakların en sıkı savunucusu olan Mehmet Bey'in çarklarına alışkınım.

Bir programda söylediğini başka ekranda düzeltiyor... Sürekli kendisiyle ve başkalarıyla bir sinir harbinin içinde... Bir gün önceki açıklamaları hatırlatılınca kızgın bir yüz ifadesiyle "Söyledim ama önce bir sor niye söyledim" diye hepimizi azarlıyor.

Hatırlayacaksınız, 17 günlük kapatma gündeme gelince, "Bu tam kapanma değildir. Tam kapanma olması için 28 gün olmalıdır" diyerek destek veren de Ceyhan'dan başkası değildi.

Beni asıl şaşırtan, önereceği yasağın dozajı o sabah yatağın hangi tarafından kalktığına bağlı olarak değişen pandemi meşhurlarının tavsiyelerinin, bu güzel bahar havasında 17 gün evlere tıkılmamızda "bilimsel dayanak" olması dostlar.

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ÂLEM KRİPTO GÖRSÜN



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiği günlerde muhalefetle ortak aday görüşmeleri yürüttüğünü itiraf eden Ali Babacan, ikna edici bir savunma yapamadı.

Ne denir ki?

Zira tartışılan, ahlaken dışlanması gereken bir siyasi manevra falan değil düpedüz "ajanlık" performansı.

Kriptolar gelsin de taktik öğrensin!







Merak ediyorum... Acaba Babacan'ın ne siyaseten ne de ahlaken bir izahı olan ve bize malum çevrelerin komploculuğunu hatırlatan "ihaneti" tabanında nasıl bir etki yarattı?

Yandaş kalemlerinin topa girememiş olması, bize Babacan destekçilerinin ruh halleri hakkında fikir veriyor... Ama tam emin değiliz.

"Amaç, aracı haklı kılar" mı diyorlar?

Peki kendisini siyasette var eden Erdoğan'a samimiyetle sarılırken altını oyan bir profilin şimdiki amacının ne olduğundan nasıl emin olabiliyorlar?

Bugünlerde Babacan'la açıktan sarmaş dolaş olan Kemal Kılıçdaroğlu'na da soralım...

Siz, Babacan'ın amacından emin misiniz Kemal Bey?

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BRAVO BBC!



Birkaç gün içinde tüm dünyanın gözleri önünde yüzlerce Filistinli sivili vuran İsrail, dün de Gazze'de içinde basın ofislerinin olduğu bir binaya hava saldırısı düzenledi.







Katliamın başından beri kötü bir sınav veren, İsrail savaş aygıtının yıkımını değil, Filistin'in teneke roketlerini gören küresel medyanın aklı başına gelmiştir sanırım.

Bu arada, "Üçüncü intifada mı başlıyor" diye kaygılandığımız bu süreçte BBC'nin tavrını da takdir etmek gerekiyor...

Sürecin başından beri barış gazeteciliğinin gereklerini gözeten bir dil kullandılar. Tepkileri, suskunluk sarmalında yok edilen Filistinlerin de sesi oldular.