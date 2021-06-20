90'larda terör nedeniyle köyler boşaltılırken, faili meçhul cinayetler ayyuka çıkmışken, muhtıralarla hükümetler devrilirken fırınlardaki böcek avı haberleriyle ahaliyi uyutan gazetecilerden ahlak nutukları dinliyoruz.

Firari mafya babalarından aldıkları övgülerle mi gaza geldiler bilmiyorum; mazilerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar.

Belli ki patronları adına bakanlara tehdit telefonları açtıklarını, rakiplerini saf dışı bırakmak isteyen İstanbul sermayesine nasıl tetikçilik yaptıklarını, bir çete gibi sivil siyasete çöken apoletli mafyanın önünde hazır ola geçip darbe çağrıları yaptıklarını unuttuğumuzu sanıyorlar...



Şaşaalı günlerinde şimdiki gibi internet ve sosyal medya olmadığı için de gençlerin bu meslek büyüğü pozlarını yiyeceğini düşünüyorlar, o yüzden böylesine rahatlar... Sütten çıkmış ak kaşık pozları kesiyorlar.

Umarım şu gazete arşivleri en kısa zamanda eksiksiz olarak dijitale aktarılır...

Böylece genç arkadaşlarım da bugün adları firari işadamlarıyla, çete liderleriyle geçtiği için tartışılan görgüsüz tiplerin, kırk yıldır medyanın merkezine kanca atan gediklilerimizin anca getir götürünü yapacağını anlarlar.

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AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri damgasını vurdu:

"Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, baskı, politika dikte aracı olarak kullanılması yanlıştır."

Erdoğan'ın uluslararası siyasetteki aktörlere verdiği bu mesajı kuşkusuz ki içeridekiler de üstüne alınmalı.

Özellikle de aşıyı koruyucu bir tıbbi tedbirden ziyade "vatandaşlık görevi" gibi bilimsellikten uzak ideolojik kalıplarla dayatan pandemi mümessilleri...

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ÖZDİL HASSASLAŞMIŞ



Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in İzmir'de HDP binasında katledilen Deniz Poyraz'la ilgili duygusal paylaşımlarını görünce, aklına Uludere'de yaşanan katliamın ardından büyük bir soğukkanlılıkla yazdığı "katır" ve "eşek" göndermeli ırkçı yazıları gelen bir tek ben miyim?

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NİHAYET BURAK ELMAS!

Galatasaray Başkanlığı için dün yapılan seçimler kıran kırana geçti.

Galatasaray Lisesi mezunu ve kulübün ileri gelen isimlerinden olan 67 yaşındaki Eşref Hamamcıoğlu ile genç bir isim olan Burak Elmas, son sandık açılana kadar iddialarından vazgeçmediler.

Sosyal medyanın ve tribünün tartışmasız desteğini alan Elmas'ın, "fazla Fatih Terimci olmasının" Galatasaray yönetimini belirleyen profilin tavrıyla uyuşmadığı için başaramayacağı söyleniyordu.



Ancak Elmas 41 oy farkla Galatasaray'ın 38. Başkanı olmayı başardı.

47 yaşında, sempatik ve başarılı bir yöneticiden bahsediyoruz. Yurtdışında önemli pozisyonlarda görev yapmış. 2 yıldır da alışılmadık bir biçimde "şeffaf" olarak bugün için hazırlanıyordu.

Elmas'ın Galatasaray'ın efsanevi başkanlarından Faruk Süren'in damadı ve arkadaşı olması da artılarından... Zira Süren'in camiadaki prestiji ve deneyimi çok değerli.

Tebrik ederim.