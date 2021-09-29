Pazartesi günkü "1 AK Partili 3 CHP'liye mi bedel?" başlıklı yazım üzerine İBB Başkan Danışmanı ve Belediye Sözcüsü Murat Ongun aradı. Cevap haklarını kullandı.

Ongun, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk'te söylediği benim de alıntıladığım sözlerini yalanladı. AK Partili Göksu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin 312 işçiyi "israf" diye kovup yerlerine 44 bin 995 yeni işçi aldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Bugüne değin 3 bin 100 civarında işçi çıkarıldığını, ancak emeklilik, askerlik, evlilik, istifa gibi gerekçelerle İBB'den ayrılanların da "kovuldu" diye lanse edildiğini iddia etti.

Belediyeyi aldıklarında çalışan sayısının 82 bin, şimdi ise 85 bin olduğunu aktaran Ongun, "Göksu rakamları öğrenmek istiyorsa Belediye Meclisi'ne önerge versin" dedi.

Hazır Belediye Sözcüsü'nü bulmuşken Tevfik Göksu'nun üzerinde çok durduğu ve basında sıkça yer alan otobüs arızalarını da sordum. Bu konuda bana vatandaşlardan çok şikayet geldiğini de ekledim.

Ongun bu soruma da şöyle yanıt verdi:

"Mavi ve erguvan rengi otobüsler de artık Ulaşım A.Ş. bünyesinde. Toplam 6 bin araç var. Ve bunlar binlerce sefer yapıyor. Bozulan, yolda kalan en fazla 15-16'dır. Dünyada bu oran yüzde 4. Biz de sefer zayi oranı çok düşük."

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AK PARTİ GRUBU, GÖKSU'NUN SÖZLERİNİN ARKASINDA

Bu iddiaları sormak için İBB AK Parti Grubu'nu aradım. İlgililer, Sözcü Ongun'un sözlerine İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun değil Grup Sözcüleri Faruk Gökkuş'un cevap vermesinin doğru olacağını söylediler.

Gökkuş, daha 7-8 ay önce CHP Grup Başkanı'nın bile 7 bin kişiyi kovduklarını kabul ettiğini... Sadece İSMEK'ten 2 bin kişinin çıkartıldığını... Mobingle emekliliğe, istifaya zorlananların hukuki şikayetlerinin ortada olduğunu... Buna rağmen kendilerinin bile bizzat 19 bin yeni alım yaptıklarını kabul ettiklerini... Daha fazlasının taşeron şirketlerde istihdam edildiğini, bu işin belediyeye yükünün 5 milyar olduğunu anlattı.

27 aydır 27 kez Belediye Meclisi'ne işten çıkartmalarla ilgili soru önergesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını da ekledi...



AK Parti Grup Sözcüsü Gökkuş, Sözcü Ongun'un otobüslerle ilgili iddiaları için de şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde niye bu kadar arıza olmuyordu? Çünkü bakımlar garajlarda yapılırdı. Şimdi ise ihaleyi tek bir yandaş firmaya verdiler. Tablo ortada. Araçların sefer kilometreleri arttığı halde dinlenme arası bile vermiyorlar. Eskiden araçlara ayda 1-2 gün dinlenme arası verilirdi. Görüntüler, vatandaşın şikayetleri ortada. Çıksınlar resmi istatistikleri açıklasınlar, görelim."

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BİRİ DE BİZE AVUSTRALYA'YI ANLATSA

Sosyal medyada Avustralya'da çekildiği belirtilen korkunç görüntüler yayınlanıyor.

Polis baskılara itiraz edenleri plastik mermiyle vuruyor... Yollarda maskesiz insanları dövüyor, yerlerde sürüklüyor, çocuklu annelerin üzerine üçer beşer çöküp, dizleriyle nefessiz bırakıyor... İnsan izlemeye dayanamıyor.



Ülkeden hiçbir haber alamadığımız için geçenlerde Twitter'da "Aramızda Avustralya'da yaşayan var mı" diye sordum.

Mesajın altına, Avustralya'da yaşayan Türklerden ülkedeki sıkıyönetim halini anlatan pek çok mesaj geldi.

Ancak hepsi çok soğukkanlıydı, tepkiler de ölçülüydü.

Direk mesaj kutumsa, ülkedeki durumun adını açıkça koyan, "Düpedüz faşizmi yaşıyoruz" diyen notlarla doluydu.

Sorsan özgürlükler ülkesi Avustralya'nın haline bakar mısınız?

İnsanlar başlarına iş gelir diye Twitter'da bile yaşadıklarını dile getiremiyorlar.

Hoş geldin özgür yeni dünya!