Ekrem İmamoğlu, programlarında Türkiye'deki seçimlere müdahalenin de olduğunu itiraf eden Okyanus ötesinin hâlâ gözdesi. Avrupa'nın da...

Erken seçim gezilerinde CHP Genel Başkanı gibi karşılanan İmamoğlu'na açıktan müdahale edemeyen Kılıçdaroğlu ise hâlâ maçtan kopmuş değil...

Son günlerde sağı solu tehdit etmeye başlamasının, belaltı muhalefete geçmesinin, hızlı yürüyebildiğini gösteren videolar çekmesinin falan sebebi de bu...



Hem parti içine ve tabana hem de Batı başkentlerine, "Bende daha iş var, ölü toprağını attım üzerimden" mesajı gönderiyor.

Ne var ki gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun üzerinin çizildiğini gösteriyor.

Örneğin, Genel Merkez'de krize neden olan Diyarbakır seyahatinde, CHP örgütü yerine HDP tarafından ağırlanan Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı düğünden hallice kutlama...

Ne kadar operasyonel gazeteci, sanatçı varsa, yakayı fayrap etmiş, sahnede göbek sallıyordu. Halk TV'nin ekran yüzleri ve bir gün de PKK'nın cinayetleri için sergi açmasını beklediğimiz küratörler de dahil...

İsmail'in çekimlerini izlemeyenler için şu kadarını söyleyeyim, HDP ve İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki düğününde halay başını Ertuğrul Özkök çekiyordu!

Evet evet bildiğiniz Özkök.

Cebindeki güllü dallı mendili eline almaya cesaret edemese de "grand tuvaletiyle" sıçrarken yüzünden mahcubiyet okunuyordu ama heyecanlıydı da.

Oysa zamanında Hürriyet'e attığı manşetlerle Kürtçe şarkı söyleyenden bile nefret ettiğini ilan edecek kadar kararlıydı...

Demek "müzik zevki" epey bir değişmiş Ertuğrul Bey'in.

Peki siz beş benzemezi Diyarbakır'da bir düğün salonunda toplayan bu yeni dalganın farkında mısınız Kemal Bey?

Süreç ne kadar da "Asla aday olmayacağım" dediğiniz günün ertesi Deniz Baykal'ın yerine hop diye CHP Genel Başkanlığı'na oturduğunuz döneme, 11 yıl öncesine benziyor değil mi?

Aman dikkat! Bunlardan her şey beklenir... Gerçi siz hepimizden daha iyi tanıyorsunuz onları.

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BARIŞ YARKADAŞ TAKILMAZ Kİ BÖYLE ŞEYLERE...

Neymiş, Barış Yarkadaş "Millet aç aç" diyerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun akrabalarına ait olduğunu söylediği şatafatlı bir düğünün görüntülerini paylaşmış da...

Sonra CHP'liler Twitter'da atağa kalkmış daa...

Derken düğünün sahibi, Barış'a "Boş konuşmayı bırak. CHP İlçe Başkan Yardımcısıyım ben, düğün benim. Beyefendi siz normal misiniz, yalan paylaşmışsınız? Siyaset yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Sizi dava edeceğim" diye seri tweet'ler atmış da...



Yarkadaş da tweet'ini silmiş de...

Rezil olmuş da, utanmıyor muymuş da...

Ya bırakın lütfen...

Adam "özgüven" sahibi!

Canlı yayınlarda yalanı yüzüne vurulunca gülümseyerek susuyor, sildiği tweet'in hesabını mı verecek?

Hem nasıl olsa, "AKAPE saray altın" edebiyatından ışık hızında "Muhalifiz diye düğün de mi yap'mıyah" noktasına evrilen bir kitleye hitap ediyor.

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BOŞA GEÇMEMİŞ BİR ÖMÜR

Son dönemde Türkiye'nin güvenliğine ve prestijine önemli katkılar yapan insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybetti.



Yakınlarına sabır dilerim. Onlar için bu kayıp tabii ki erken. Ama geleceğin teknolojisine öncülük etmek için çıktığı yolu tamamlayan, dahası, geride projesini emanet edeceği güvenilir eller bırakan Özdemir Bey'in dolu dolu bir ömür geçirdiği ortada.

Devlet erkânının tam kadro katıldığı dünkü cenaze töreninde saf tutan "sokaktaki vatandaşın" samimi hüznü, duası bence bunun en büyük kanıtı.

Allah rahmet eylesin.