Meral Akşener tezkerede evet oyu vermesinin ardından bu kez de kameralar önünde Millet İttifakı'ndaki fiili ortağı HDP'yi açık açık PKK'yla eşitledi.

"Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip burası Kürdistan dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK yanında konumlandırıyorum" dedi.

Kimileri, Akşener'in açık tornistanının danışıklı dövüş olduğunu, HDP'den hazzetmeyen Millet İttifakı seçmeninin gazını almaya hedeflediğini söylüyor.

Çok basit. Sanmıyorum.

Üstelik, CHP'li anket firması sahiplerinin Akşener'e gönderdiği, "Aylardır yalpalıyorsun, milliyetçilik yapıyorsun, oyların anketlerde düşüvermesin sonra" türünden mesajlar da "samimi bir telaşın" göstergesi.

Var bir didişme...

Peki o halde ne oldu da Meclis kürsüsünde yüzüne "PKK'nın oylarıyla o koltuklarda oturuyorsunuz, haddinizi bilin" diye yekten dalan Fatma Kurtulan karşısında "Ya sabır" çeken Akşener, "HDPKK" diye haykırmaya başladı?

Eli çarpmadıysa neyi hesap ederek ittifakı yıkıp döküyor?



Öyle ya, Akşener'in başbakan olması için tek şansı olan HDP'ye açıkça PKK demesi geri dönülemez bir nokta.

Hadi, Lütfü Türkkan falan yine bir yolunu bulur, uyum sağlar da...

Düşünsenize Meral Hanım önden gittikten sonra İYİ Parti'nin yıllardır içine atan ağır abisi Yavuz Beyleri falan TV programlarında kim tutabilir artık?

Ya da dün Akşener'e, "Kötü söz sahibine aittir" tadında cevap veren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Hoca daha nereye kadar alttan alabilir?

Baksanıza daha dün tezkereye evet diyenleri hain ilan eden ve PKK yöneticisi Murat Karayılan'ın "hayırlı olmuş" tebrikini alan Kemal Bey bile Meral Hanım'ın çıkışı sonrası, "Kandil'i başlarına yıkacağız" diye masaya parmağını vurdu! Önden de askeri konularda en çok güvendiği Sezgin Tanrıkulu'nu bölgedeki karakolları gezmeye gönderdi.

Bu durumda Meral Hanım ya başbakan olmak istemiyor ya da...

Estirilen dalganın aksine, bu hayalinin "HDPKK"ya fazla bulaşan Kemal Bey'le olamayacağını görüyor...

Şimdiye kadar bir şekilde tolere edilen bu yükün, 2023'e doğru talepleri artan seçmenin ve Millet İttifakı bileşenlerinin gözüne daha çok batmaya başladığını hissediyor...

Mülteci karşıtlığı gibi klasik sağ çıkışların popülaritesini artırdığını gördüğü için de CHP'li-HDP'li solcu Millet İttifakı içindeki farklı duruşunun altını çiziyor...

Diğer bir deyişle, anketlerdeki kıpırdanmayı konsolide edip 2023'e düğümü çözecek yegâne anahtar pozisyonunda girme hedefini riske atmak istemiyor.

Niye maceraya girsin ki?

Babasının ittifakı mı?

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YAPAY ET VE ÖTESİ

Ya TGRT'de ya da Independent'ta gördüm...

İsveç merkezli bitki bazlı protein üreticisi Oumph, Cadılar Bayramı için insan eti tadında burger üretmiş.

Hemen "Bu ne rezalet" demeyin!



Yanlış anlaşılmasın, burgerin köftesi, insan etini dişliyormuş, çiğniyormuş hissi veren bitkilerden yapılmış...

Et fikrini aklından atamayan veganlara "eşsiz bir deneyim yaşatmak" için düşünülmüş.

Tamamen çevre dostu yani.

Obama gibi...

İnsan etinin tadını bilenden de, merak eden de Allah korusun.

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OLMAZ OLMAZ DEME...

Dün sosyal medyada moda dergisi Vouge'un kapağını görünce birkaç ay önce yazdığım, "Maskeyle de öpüşülmez artık" başlıklı yazımı hatırladım.



Ne kadar safmışım.

Moda bile olmuş.