Gazeteciler, Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'ten kovulduğunu konuşuyorlar.

Gazetenin, 10 Kasım nedeniyle köşesini bir haftadır Kemalistlere Atatürkçülük dersi vermeye ayıran yönetmeni Ahmet Hakan hiç oralı değil.

İktidara "İdeal yandaş nasıl olur" diyerek meslektaşlarını jurnallemeye vakit buluyor ama yönettiği gazetenin en eski yazarıyla ilgili ağzını bile açamıyor.



Açıklamasını Karanlık Oda üzerinden yapan Özkök'se "Dostça ayrıldık, şu an söyleyebileceğim bu" demiş.

Belli ki hâlâ olayın şokunda. Ya da tazminat hesapları sürdüğü için konuşmak istemiyor. E kolay iş değil, kaç yıldır Hürriyet'te adam.

Ama benim aklım hâlâ birkaç gün önceki son yazısında...

Zira Özkök, içinde aniden dayanılmaz bir şekilde kitap yazma arzusu oluştuğunu ve kendisinin de arzunun bu belirsiz nesnesini doğurmak için senelik izninin bir bölümünü kullanacağını yazmıştı.

Öyle ya, bunca yılda nelere nelere şahit olmuştu patron odalarında? Okunurdu yani...

Demirören yönetiminin kendisini kovacağı kulağına çalınmadıysa ne büyük tesadüf ama!

Neyse...

Sonuca bakılırsa patronları bu numarayı pek umursamamışlar, "Özkök ne yazar, yazsa yazsa gönül yazar" diyerek kendisine hayırlı başarılar dilemişler.

E çok haksız da değiller.

Çünkü Özkök'ün de eski tadı kalmamıştı.

Politikadan uzak durmak için girdiği life stil yazarı havası etkisini zayıflatmıştı. Arada kestiği muhalif pozları da üzerinde rüküş duruyordu.

Öyle ya, sen yılların devlet gazetesi Hürriyet'in muktedirisin, yer mi Anadolu çocuğu senin bu bohem muhalif pozlarını...

Bence bundan sonra Ertuğrul Bey'in durağı hafta sonları çıkan Oksijen olabilir. Yakışır.

Ya da kendisine T24'te "Dedikoducu 70'lik dede kontenjanından" bir yer açılabilir.

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İYİ PARTİ'NİN MİLLİYETÇİLİĞİ YATSIYA KADAR

Meral Akşener'in HDP'yi PKK'ya eşitleyen açıklamasının üzerine gelen şehit yakınına küfür skandalı bir çuval inciri berbat etmişti.

Geçen gün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Akşener'in milliyetçi seçmenden alkış alan çıkışını gidere süpürüverdi.

Zira Erdem, Akşener'in açıklaması için "Aslında HDP'ye yönelik bir konuşma değildi. AK Parti ve MHP'ye karşı bir isyandı" diyor.



Evet, İYİ Parti'nin milliyetçilik oyunu çok kısa sürdü...

Tekrar mülteciler üzerinden ırkçılık yapmaya devam edebilirler.

Mecburlar da...

Zira kendilerini Millet İttifakı'ndaki ortakları, Kürt milliyetçisi HDP'den ayıran tek o kaldı.

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BOLU BEYİ'NİN ARİ IRK PROJESİ

Daha önce Bolu'daki "yabancılara" size yağmurlu havada su yok deyip ekstra tarife uygulayan Bolu'nun yaratıcı Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni nikâh tarifesini açıklamış.

Yabancı uyrukluların nikâhını 100 bin liradan kıyacakmış.

Gerekçesini de şu sözlerle açıklamış:



"İki yabancı uyruklu Bolu'da evlenmesin. Bolu'ya yerleşmesin ve çoluk çocuk sahibi olmasın. İki Suriyeli, iki Iraklı burada evlenmesin diye bu düzenlemeyi getiriyoruz."

Niçin Sayın Bolu Beyi?

Naziler gibi "ari ırk" yaratma projeniz mi var yoksa sadece "sağınızdan" mı kalktınız?