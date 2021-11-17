Dün Elmalı davasında yargılanan herkes beraat etti.

Dava süresince gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal medyada estirilen linç dalgasını hatırlıyorsunuz değil mi?

Hani genç bir anne ve bir "üvey baba", günlerce çocuklarını taciz etmek gibi ağır bir ithamla yargısız infaz edilmişti.

Elbette hatırlıyorsunuz. Belki siz de Instagram'da, Facebook'ta bu furyaya ortak olanlardansınız.

Evet, "Pardon ya" denilip geçilecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Bir aile aylarca hedef gösterildi. Kim bilir o süre içinde neler yaşadılar?

Dün hâlâ Elmalı davasında 3 sanığın aklanmasını, "Elmalı davasında şaşırtan karar" diye değerlendirenler vardı.

Niye şaşırdınız arkadaşlar?

Mahkemenin beraat kararına gerekçe gösterdiği tüm ayrıntıları, daha olay medyada patlak verdiği günlerde bu köşede tane tane anlattım.

"Elmalı davasındaki soru işaretleri" ve "Elmalı davasında adli tıp raporunu gerçekten görmek ister misiniz?" başlıklı yazılarda, çocuklara ait olduğu söylenen çizimler, ses kayıtları gibi elden ele yayılan "delillerin" güvenilir olmadığı uyarısını yaptım.



Ahkâm kesmeden önce herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bilgileri aktardığım yazılarımı, "Ben demiştim" demek için hatırlatmıyorum.

Kimse "Nereden bilebilirdik ki" diye kendisini savunmasın diye söylüyorum.

Zira halkı, sürekli korku, panik, güvensizlik içinde tutmaya hizmet eden ve çarkları sosyal medya gazıyla döndürülen kara bir düzen bu...

Bugün Elmalı kasabasında "başkalarının hayatını" yer, çiğner, tükürür, kim bilir belki de yarın sizinkini...

Aylardır "taciz ettiğimiz", hayatını mahvettiğimiz aileye, ülkece kocaman bir özür borçluyuz.

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İYİ PARTİ NE YAPIYOR?

CHP'yle ittifak olmadığını, yalnızca işbirliği yaptıklarını söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz geçtiğimiz gün "CHP, HDP'yle ittifak isterse İYİ Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.



Bence bu Millet İttifakı masasında şahit olduğumuz en büyük rest.

Anlaşılan o ki "Tezkereye evet demek ihanettir" çıkışıyla bir hamle yapan Kemal Bey'in, helalleşmeye Meral Akşener'den başlaması gerekecek.

Zira Meral Hanım bir şeyler deniyor.

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OSMAN ÖCALAN'A, PKK'YA İHANET ETTİĞİ İÇİN BEDDUA EDEN 'ULUSALCILAR'!

"Kemalist, ulusalcı görünümlü" hesaplar sosyal medyada beddua seansları düzenliyor.

Ölümünü teneke çalarak kutladıkları kişi Osman Öcalan.

Ne var ki Osman Öcalan'a kızmalarının sebebi sandığınız gibi "teröristliğinden" değil.



Bence PKK'ya ihanet ettiği için "caş" (ajan) ilan edilen Osman Öcalan'dan, daha dün CHP'ye Amberin Zaman üzerinden tezkere işbirliği için tebriklerini ileten YPG'nin muvazzaf yöneticisi Mazlum Kobani ile aynı gerekçelerle hoşlanmıyorlar.

Çünkü Osman Öcalan'ın PKK düşmanlığı, bugünlerde yeniden "rejim" diye tarif etmeye başladıkları devlete yaramıştı.

Aksini iddia ediyorlarsa, ölülerine küfretmeyi bırakıp, sessizce cilveleştikleri diri teröristlere de iki çift laf etsinler.

İnanalım.