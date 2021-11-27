Dış politikada sert hamleler yüzünden rakiplerimizi küstürdüğümüzü, bu yüzden ülkeye yabancı yatırımcının gelmediğini söyleyen sol-sağ karışımı muhalefet teyakkuzda...

İktidarın Türkiye'de çeşitli sektörlere 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyuran Birleşik Arap Emirlikleri'yle diplomatik temas kurmasını dillerine dolamışlar.

Türkiye'ye operasyon çekerken "referans" aldıkları BAE'ye şimdi Türkiye'ye yatırım yapacak diye Katar muamelesi çekiyorlar.

Argümanlarına bakılırsa, eleştirileri, anlaşmanın Türkiye'nin aleyhine maddeler içermesi gibi kaygılardan falan da kaynaklanmıyor.

Ağızlarından tek işittiğimiz, "Daha düne kadar kavga ettiğiniz BAE'yle barışmaya utanmıyor musunuz?" türünden romantik, çocukça sitemler.

Ve havada uçuşan "Pis sinsi Arap" göndermeleri...

İyi niyetimizi zorlayıp, yurtseverliklerinden, sermayeden nefret ediyorlar diye "yabancı düşmanlığının" dibine vuruyorlar desek, yine taşlar yerine oturmuyor...







Zira Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğini söyleyen, sermayenin de, emperyalizmin de, "düşmanın" da ağababası ABD'nin Başkanı Biden'a "anahtar teslim ülke" projeleri sunan da ta kendileri...

Evet, uzatmaya gerek yok...

Sinirlerini bozan, yatırımların ülkenin ihtiyacı olan bir dönemde yapılması... Sermaye girişinin derdimize, kurdaki sıçramalar nedeniyle karamsarlaşan atmosfere azıcık da olsa iyi gelme ihtimali...

Peki, Türkiye'ye yaptığı onca düşmanlığa rağmen ideal partner gördükleri Esad, Türkiye'ye birkaç milyar dolar yatırım yapsa ondan bile nefret edeceğinden şüphe etmediğim bu "yıkım muhalefetinin" herhangi bir şeye iyi gelme ihtimali var mı?

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MASKE KARŞITLARI BUNU AÇIKLASIN!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de ilk kez atmosfere PCR testi yapan bilim adamı olarak tarihe geçti.

Sonuç ne mi çıkmış?







203 örnekte; 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastlamışlar!

Biz anlamayız ama hoca, "Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı" diyor.

Hâlâ "Açık havada maskeye ne gerek var?" diye düşünüyor musunuz?

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CHP'Lİ ÜYELERİ ÇEKİMSERLİKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEBRİK EDERİM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönettiği kentteki yabancılara (Tabii ki Almanlara ya da Fransızlara değil, Suriyelilere) karşı uygulamaya koyduğu faşizan icraatlara iki CHP'li meclis üyesi itiraz etmiş!

Biri Hasan Cumhur Bandakçıoğlu, diğeri ise Feridun Yılmaz.







İtiraz dediysem, Bolu'nun seçilmiş Beyi'ne karşı Köroğlu gibi cesurca bir başkaldırıdan bahsetmiyorum.

Yabancılara yönelik su bedelinin dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olmasını içeren maddelerin oylamasında çekimser oy kullanmışlar, o kadar.

Olsun yine de CHP'li üyeleri vicdanlarıyla hareket ettikleri için tebrik ederim.

İnanıyorum ki ilerleyen süreçlerde Bolu'yu rezil eden bu ırkçı belediyecilik örneğine karşı çekimserliklerini üzerlerinden atacaklardır.

Çünkü bu kadarı CHP için bile fazla.