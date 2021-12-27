En son CNN Türk'te cam sehpayı yumruklarken gördüğüm CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İnönü'nün 27 Mayıs öncesi Menderes'i tehdit ettiği sözleri tekrarlamış.

"Sizi biz bile kurtaramayız" demiş.

Seçim öncesi iyi oluyor böyle çıkışlar...

Memleketin asıl meselesini unutan seçmeni uyandırıyor.

Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçtiği, iktidarın serbest ve genel seçimlerle belirlediği 1950'den beri ancak postal yalayarak koltuk yüzü görenlerin pusuda olduğunu hatırlatıyor...







Onca yıla rağmen CHP'nin değişmediğini, değişemeyeceğini gösteriyor...

Rakibi rahmetli Menderes'in darbeyle devrilmesini ve idamını engellemediği yetmiyormuş gibi, sonrasında da seçmenin AP'ye verdiği iktidar koltuğuna hiç gocunmadan oturan İnönü tarzı siyasetin CHP'nin alametifarikası olduğunu unutturmuyor...

Vesayetin darbe mekaniğini kırıp TSK'yı olması gerektiği gibi siyaset üstü bir pozisyona taşıyan Erdoğan'ın değerini daha hissettiriyor...

15 Temmuz'da darbenin başarılı olmasını umutla bekleyen toplumsal ve siyasal tortunun temsilcilerinin iktidara gelmesinin olası sonuçlarını düşündürüyor.

Aynen devam Aykut Bey...,

Çünkü Erdoğan sivil siyasete ve demokrasiye sahip çıkarak sizi de kurtarıyor, kurtaracak...

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DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

Gözleri dolar yükselirken etiketlere misliyle yüklenenlerde.

Zira dolar düşüyor ve fiyatlar aynı.

Bu işin zabıta vasıtasıyla çözülmesi de pek mümkün görünmüyor.

Zira haberlerde üniformalarıyla alışverişte gördüğümüz yetkililer genelde, rafla kasa arasında fiyat farkını denetlemek gibi göstermelik denetimlerle meşguller.







Tabii ki kameralar eşliğinde...

Bence işlevsel ve "organik" olan çözüm tüketicinin doğrudan müdahalesi.

Ucuz ürüne yönelmek, satıcılara fiyatlar konusunda hatırlatmalarda bulunmak zorundayız.

Evet, iş yine başa düşüyor

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BİTSİN ARTIK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te yaptığı konuşmada "Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar" dedi.

Kimi Avrupa ülkelerinde ve ABD'de Omicron bahanesiyle yeniden kapanma tartışmaları başlamışken Cumhurbaşkanın bu sözleri umut verici...







Umarız fiilen devam eden ancak hiçbir işlevi kalmayan kısıtlamalar da bir an önce son bulur.

Seyahatlerde, konserlerde, sinema gişelerindeki engellemeler son bulur.

Piyasa, hayat doğal akışını, yolunu bulur.