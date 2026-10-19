Son günlerde Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini kanatırcasına başlayan tartışma nerden çıktı?

Mevzu sosyal medyada, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in 2 Ekim 2026'da Bakü'de Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 8. Kurultayı'nda yaptığı konuşma sonrası harlanmışa benziyor.

Alivey'in konuşmasının şu bölümleri paylaşılıyor:

"Herkes yerini bilsin; işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın, bize ne yapacağımızı söylemesin. Herkes kendi milletinin ve devletinin işleriyle uğraşsın… Kimsenin yardımına veya himayesine ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olduğunda bize kimse yardım etmedi. Bir milyon mültecimiz varken kimse el uzatmadı. Ne aldıysak parayla aldık — buna son mermisine kadar dünya fiyatlarından satın aldığımız tüm silahlar da dahil."

Söz konusu konuşmada Türkiye'nin adı olumlu ya da olumsuz herhangi bir vurguda geçmiyor.

Ancak yorumlar, Aliyev'in bu konuşmayı Azerbaycan okullarındaki başörtüsü düzenlemesiyle ilgili Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri üzerine yaptığı yönünde.

Şayet durum buysa vay halimize!

Ateş çemberinin orta yerinde, mazlum halklarının arasına yapay sınırlarla set örülmüş iki devletin ilişkileri pamuk ipliğine mi bağlı?

O şöyle söylemiş şu böyle söylemiş…

Kurtlar sofrasında eti didik edilen tarihsel bir ittifakın akıbeti magazinden öte geçmeyecek tartışmalarla bu kadar kolay yara alıyorsa durup düşünmek lazım.

Türkiye 86 milyonluk bir ülke. Nasıl Azerbaycan vatandaşları içinde Türkiye yönelik eleştiriler de bulunanlar varsa, burada da Bakü'nün bazı politikalarını eleştirenler olabilir.

Herkes aynı şeyi düşünecek, söyleyecek değil ya.

Önemli olan Türk devletinin bu süreçteki resmi tavrıdır. Ve bu net tavrın yegâne temsilcisi, dün Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü vesilesiyle aşağıdaki mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

Türkiye ve Azerbaycan arasında güçlü tarihi ve stratejik bağlar olsa da iki bağımsız devletten bahsediyoruz. İçişleri sadece kendilerini ilgilendirir. Bu yapay tartışmanın daha fazla uzaması iki ülkenin de çıkarına değil.