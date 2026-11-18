"Kemalistler ve solcular daha ahlaklı" diyen ve kendisinin de "hardcore seküler ve Kemalist bir aileden geldiğini" hatırlatan Nefes yazarı Nevşin Mengü, siyasi analizlerinde giderek daha kapsayıcı bir üslup benimsiyor.

Dünkü "B planı C planı" başlıklı yazısında tüm ülke, muhafazakâr seçmen ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan için neyin hayırlı olacağını anlatıyordu.

B planı özetle şöyle:

Ekseriyeti YENİ Parti, birkaç tane de AK Parti milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılır. 'Yolsuzlukları da fonculuğu da affetmiyoruz' mesajı verilir. Kılıçdaroğlu da destek verir. Anayasa değişikliği gibi konularda CHP, AK Parti ile hareket eder.

C planı ise daha iddialı:

Bir an önce parlamenter sisteme geri dönülmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007 referandumu öncesindeki usuller ve 2017 öncesindeki yetkilerle 7 yıllığına yeniden cumhurbaşkanı seçilmeli; partiler üstü bir konuma geçmeli.

Yazısında "Nereden çıkardın demeyin" uyarısını yapan Mengü, her iki planın da başkalarına ait olduğunun altını çiziyor.

B planını, Cumhurbaşkanı'nın YENİ Partili vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talimat verdiğini yazan Abdülkadir Selvi zaten açıkça dile getirmiş.

"Aynen katılıyorum" dediği C planını ise siyaset bilimci Nurettin Kalkan'dan almış.

Zaman zaman tanıyamasak da Selvi'yi biliyoruz.

Nurettin Kalkan ismini ise ilk kez duydum. Kimdir diye Google'a yazdım. Fatih Üniversitesi'nden mezun olmuş, Bingöl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyormuş.

Neredeyse tüm muhalefet "Parlamenter sisteme dönelim, cumhurbaşkanlığı yine sembolik olsun" derken, Mengü'nün bu klişeyi atıfla dillendirmesi ilginç.

Erdoğan'ın elinin kolunun bağlanması şartıyla bir dönem daha seçilmesine razı olacaklarını ima edenlerin ismini veremediği için bulduğu bir formül olmalı.

İyi hoş da... Deveye "İnişi mi seversin, yokuşu mu?" demişler; "Düze kıran mı girdi?" demiş.

Öyle ya, nerede A planı?

Onca yıldır rakiplerini şaşırtıp yenen Erdoğan'ın bu kez nasıl bir strateji izleyeceğini ben kestiremiyorum mesela.

"Elçi Mengü" kimin sözcüsü bilmiyorum ama biz de soralım.

Başka arzuları var mı?

Erdoğan'ın, Külliye'nin kapısına kilit vurup Çankaya Köşkü'ne dönmesini falan da isterler mi?