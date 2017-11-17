Lobinin ve faizlerin üzerine gitmekte kararlıyız

Yüksek faizin ve faiz lobisinin üzerine gitmeye kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Önümüzdeki hafta Başbakan, ilgili bakanlar, bazı devlet bankaları bir araya gelerek kararlı adımlar atacak” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faizin ve faiz lobisinin üzerine gitmeye kararlı olduklarını söyledi. Rusya, Kuveyt, Katar ziyaretlerinin ardından gezisini izleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu mesajları verdi:



Piyasalarda kur kaynaklı stres var ve faizlerin artırılması için baskıya dönüşmüş durumda... Bu oyun nasıl bozulacak?

Enflasyonla faiz arasında sebep-netice ilişkisi var. Sebep faizdir, netice enflasyondur. Faiz yükseldikçe enflasyon yükselecek, asla düşmeyecektir. Ama ne yazık ki bunu ilgili arkadaşlara anlatamıyoruz. Bankalar faizi yükselterek kârını artırma gayreti içerisinde. Öbür tarafta enflasyon vatandaşı inim inim inletiyor. Belki önümüzdeki hafta Sayın Başbakan, ilgili bakanlar, bazı devlet bankaları bir araya gelerek konuyu müzakere edip, kararlı adımlar atacak. Faiz lobisinin de faizlerin de üzerine gitmekte kararlıyız. Bunu halledersek enflasyon düşecek, yatırım ve istihdam artacaktır. Bu işi başarmamız lazım.



İKİNCİ HAT YAPILACAK



Sayın Putin, iki ülke ilişkilerinin uçak krizi öncesi duruma döndüğünü söyledi...

Rusya'da ikili ilişkilerde bütün kısıtlamaların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. Özellikle turizm çok hassastı. Turizmde 10'uncu ayın sonu itibarıyla 4.5 milyona varan Rus turist sayısı var. Bu yıl sonu itibarıyla daha da artacağa benziyor. Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak. Bu konuda her iki tarafta irade mevcut. 'Bunu hedefleyelim ve bu hedeften de taviz vermeyelim' anlayışı var.



Akkuyu ve Türk Akımı projeleri ne durumda?

Akkuyu ve Türk Akımı işbirliğimizin önemli konuları arasında yer alıyor. Türk Akımı'nda Rusya'nın çok çok hızlı giderek deniz altında 448 km boru döşeme işlemini tamamlamış olması manidardır. Şimdi artık bizim kara topraklarındaki adımları Kıyıköy'den itibaren atacağız. Türk Akımı'nda ikinci bir hattın yapımı ile ilgili çalışma konusunda Enerji Bakanımıza gereken talimatı verdik. İkinci hatla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Türk Akımı hattı çift hat olarak devam edecek. İkinci hat ağırlıklı olarak Türkiye'ye hizmet verecek.



Akkuyu Santrali'nin temeli ne zaman atılacak?

Temel atma törenini bu ay sonuna kadar yapalım istiyoruz. Hazırlıklar sürüyor.



ÖDEMEDE MUTABAKAT SAĞLANDI



S-400'lerin alımı konusunda gelişme var mı, yeni işbirliği var mı?

S-400 anlaşması imzalandı. Detayları ise savunma sanayii müsteşarımızla muhatapları görüşüyor. Avanslar ve kredi meselesi var. Ödemelerdeki faiz noktasında biz kendisiyle mutabakat sağladık. Alttaki bürokratların yaklaşımı ile bizim ortaya koyduğumuz yaklaşımın farklı olduğu ortaya çıktı. 22 Kasım'da bir araya geldiğimizde önemli mesafe kat etmiş oluruz.



Vize sorunu çözüldü mü?

Vize meselesinde ciddi anlamda bir yumuşama söz konusu.