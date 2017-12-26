Araştırmalar gösteriyor ki enerji tüketimindeki artışla ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki var. Örneğin, sanayideki büyümeyi enerji tüketimindeki artıştan ölçmek mümkün. Buna karşın enerji fiyatlarındaki seyrin büyümeye etkisine dair kapsamlı araştırmaya pek rastlanmıyor.

Oysa enerji fiyatlarındaki istikrar, fiyatların öngörülebilirliği, hatta yer yer uygulanan sübvansiyonlar bilhassa imalat sanayi açısından itici güç oluşturuyor.

Bugün sanayideki kapasite kullanımı ve büyüme eğilimi ile enerji fiyatları arasındaki güçlü bağlantıyı göz ardı etmek mümkün değil. Yerli ve yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi, hidroelektrik kapasitesinin sonuna kadar kullanılması, kömüre dayalı elektrik üretimine siyaseten sahip çıkılması, enerjide dışa bağımlılığın ve paçal maliyetin azaltılması, konutlar kadar sanayide de bütçeleri rahatlattı. Hane halkı gibi sanayici de enerji kaynaklı masraflardan son yıllarda tasarruf etti.

Doğalgaz kullanan sektörler bile rakip ülkelere göre fiyat avantajından yararlandığından hatırı sayılır kârlılık performansına da ulaştı.

***

***