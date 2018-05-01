Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen hayata geçmesine sayılı günler kaldı. İki kritik seçimin sağlıklı tamamlanmasının ardından kamu yönetiminde, bürokraside hatta siyasetin işleyişinde köklü değişiklikler yaşanacak.

Eskiyi özleyenler, eskiye göre düşünenler, eskide direnenler giderek tarihteki yerini alacak. Yeni sistemi doğru okuyan, uygulamaya ve sorunların çözümüne odaklananlar ise tarih yazacak. Bugünlerde faiz ve kur üzerinden operasyona uğrayan, hassas çizgide ilerleyen, sorumlu teknisyenlerin hatırı sayılır bölümünün elini taşın altına uzatmadığı ekonomide de pek çok şey dünde kalacak.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı müjde paketi ise yeni döneme beyaz sayfa açacak.

***

***

***