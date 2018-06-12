SABAH Yazarlar Kulübü Toplantısı için dün Trabzon'da idik. Türkiye'nin seçimini konuştuk. İlgi büyüktü, bilhassa kadınlar salonu doldurmuştu. Trabzon, hatta Karadeniz özelinde bakıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti açısından karar net: "Durmak yok, yola devam!"

Lakin birebir sohbetlerimizdeki gözlem ve tespitlerimiz de ilerisi için önemli...

* AK Parti hâlâ kendisiyle yarışıyor. Ama... Beklentiler de ön şartlar da arka arkaya sıralanıyor. Zira AK Parti çıtayı çok yükseltmiş...

* Seçmen, seçim yorgunu görünüyor.

* "Oyumuz, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, ancak..." diye başlayan yorumlara da rastlanıyor. Önümüzdeki 12 gün içinde Erdoğan ile AK Parti arasında oy eksenini değiştirmeye eğilimli kesimlerin ikna edilmesine ağırlık vermek gerekiyor.

* Seçmen, günün sonunda "Nefsi davranmayacağını" hissettiriyor. Yani kırgınlık veya kızgınlık nedenleri olsa bile AK Parti ve liderini desteklemenin, Türkiye'yi bir belirsizlik çarkına itmemek için gerekli olduğunu kabul ediyor.

* Seçimleri etkilemek üzere piyasalar üzerinden oynanan oyunların kur ve faizde yarattığı baskı, vatandaşın günlük hayatına hakikaten tesir ediyor. Ekonomide yeni kadro, yeni program, yeni umut aşılanması büyük önem taşıyor.

* Özetle... AK Parti'nin açılacak yeni krediyi ve mesajını doğru okuması isteniyor.

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