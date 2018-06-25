SEÇİM ANALİZİ

Tarihi seçimden çıkan ilk ve net mesaj, "Erdoğansız mümkün değil" oldu. Seçmen, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı küresel ve bölgesel sorunlarla ancak Erdoğan liderliğinde baş edilebileceğini teyit etti. Erdoğan'a ve AK Parti'ye, yepyeni bir yol haritası çizdi. AK Parti'nin son 16 yılda, demokraside, insan haklarında, ekonomide yükselttiği çıtayı hatırlattı. Ülkenin olağan hale dönmesi arzusunu yansıttı. Demokratik soluklanmayı önemsediğini tüm siyasilere gösterdi.

Sandıkta, sağduyu ağır bastı. Türk milleti, kutuplaşmaya prim vermedi. Ama... Kendisi ile aynı fikirde olmayanlarla da konuşabilmeyi, merhabalaşabilmeyi önemsediğini, "karşı mahalle" ayrımını benimsemediğini ilan etti.

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Seçmen, zorlukların farkında. Lakin... Kur ve faizdeki tablonun, Türkiye'nin gerçeğini yansıtmadığını, Erdoğan'a çekilen operasyon üzerinden bu millete bedel ödetme tezgahı kurulduğunu cümle aleme duyurdu. Bir başka ifade ile... Yerli ve milli ekonomiye duyduğu özlemi dile getirirken bu özlemi gerçekleştiren lideri de sonuna kadar sahiplendi. Aynı liderlikten, dik duruşunu korumasını, küresel gerçeklikleri de gözetmesini istedi. İstikrar ve güvenin her şeyden önemli olduğunu belirgin şekilde vurguladı.AK Parti'ye,dedi. CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi'neSiyasi sistemde, AK Parti veMHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı öneçıkardı.MHP'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sergilediği duruşu takdir etti.HDP çatısı altında kümelenen Kürt kökenli vatandaşlara damesajı gönderdi. Terörden arındırıldıkça Kürt sorunu tanımının da değişeceğini, bulunacak çözümün ise AK Parti ve MHP'nindemesi halinde hayata geçeceğini söyledi.CHP'de,döneminin kapanacağını, delege avıile parti içi iktidarı sürdürme dönemininde sona ereceğini kayda geçirdi.ise CHP'de söylem değişikliğine, zihniyet değişikliğinin de eklenmesi gereğini ortaya çıkardı.İyi Parti'yi bir seferliğine denenmeye değer buldu. Diğerlerini ise marjinal düzeyde tuttu.