Terör örgütüne yardım ve yataklıktan ceza alan Pastör Brunson hakkında, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye kararı verildiği sırada Türk-Amerikan ilişkileri bakımından kritik iki gelişme daha yaşanıyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Isparta'da eğitim alan komandolara hitap ederken "Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının dağıtılacağını" söylüyor, Menbiç'te hendek açan YPG terör unsurları için "kendi mezarlarını kazıyorlar" diyordu. Aynı anda Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi de ABD'nin Adana Başkonsolosluğu'nda tercüman olarak görev yapan ve halen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hamza Uluçay'ın tahliye talebini reddediyordu.

Ki ABD yönetimi, kendi vatandaşı olmasa da diplomatik misyonlarında çalıştırdığı Uluçay ve benzeri konumdaki isimlerin de serbest bırakılmasını istiyor. Lakin bu aşamada Evangelist Hıristiyan kimliği nedeniyle kasımda yapılacak Kongre yenileme seçimlerinde iç siyaset malzemesine dönüşeceğinden Brunson dosyası Başkan Trump ve Yardımcısı Pence için daha önemli. Halihazırda Ankara- Washington hattında bir problem çözülmüş gibi gözükse de iki ülke ilişkilerinde epeyce mayınlı saha var. Ve bunların tamamı Türkiye açısından hayati derecede hassas!

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