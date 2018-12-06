Cemal Kaşıkçı gerçeğini dünyaya anlattı

Başkan Erdoğan, Arjantin'de liderlere Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 10 maddelik rapor sundu. Raporda soruşturmanın siyasi değil teknik çerçevede olduğu ve Suudiler’den gerekli desteğin alınamadığının altı çizildi

Türkiye, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda hunharca katledildiği olayı aydınlatmak ve faillerinin cezalandırılmasını sağlamak için etkili diplomasi trafiği sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında görüştüğü küresel liderlerle "Kaşıkçı Cinayeti" ile ilgili detaylı bilgileri kapsayan 10 maddelik kısa raporu paylaştı. Kaşıkçı cinayeti ve sonrasındaki gerçekleri içeren raporda, Türkiye'nin soruşturmayı siyasi değil teknik çerçevede değerlendirdiği vurgulanırken adli süreç kapsamında Suudi Arabistan'dan gerekli desteğin alınamadığının altı çizildi. Başkan Erdoğan raporu zirveye katılan liderlere verirken, cinayeti çözme ve faillerini yakalama konusundaki Türkiye'nin kararlılığını biz kez daha dünya kamuoyuna duyurdu.







Cinayetin planlanmış ve kabul edilemez bir olay olduğunun vurgulandığı raporda Türkiye'nin resmi soruşturma başlattığı, bulguları uluslararası toplumla paylaştığı hatırlatıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ciddi soruna yol açan cinayetten dolayı ABD ile de ilişkilerin olumsuz etkilendiği ifade edildi. Türk makamları, Suudi siyasi liderliği ve Kaşıkçı'nın acımasız cinayetinin failleri ve azmettiricileri arasında ayrım yapmaya özen göstermişti. Kaşıkçı raporunda Türkiye'nin şeffaflık ve iyi niyete olan bağlılık içinde hareket etmesine rağmen Suudi Arabistan yönetiminden gerekli desteği alamadığı da vurgulandı. Aktif işbirliğinin İstanbul'a gelen Suudi savcının ilgisizliği nedeniyle gölgelendiğine de dikkat çekilerek, halen Suudi Arabistan'da bulunan cinayet şüphelilerine erişim hakkının engellediği, bunların gerçeği ortaya çıkarmak isteyen Türkiye'nin çabalarını engellemeye dönük olduğu kaydedildi.



"BM'DEN TALEP ETME HAKKIMIZ SAKLI"

Ankara, dost ve müttefik ülkelere cinayetle ilgili ellerinde bulunan kanıtların kamuoyuna verilmesini istedi. Suudi yetkililere 'Kaşıkçı'nın cesedi nerededir?', "İddia edilen 'yerel işbirlikçi' kimdir?", "Suudi istihbaratçılara cinayet için Türkiye'ye gitme talimatını kim vermiştir?" sorularını sordu. Raporda cinayet soruşturmasında aktif işbirliği görülememesi nedeniyle olayın uluslararası nitelik kazanabileceğine işaret edilerek uluslararası soruşturma yapılması için BM Genel Sekreteri Gutteres'ten resmi talepte bulunma hakkı saklı tutulmaktadır" denildi.