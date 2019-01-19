Dün, karne günü idi. Cuma Hutbesi'nin mesajları da günün mana ve ehemmiyetini pekiştiriyordu...

Hayattaki koşuşturmaca içinde bizler, durup düşünmezsek, er ya da geç anlık bir olay bizim hızımızı kesiveriyor. İşte bu nedenle, ilahi emirleri her vesileyle hatırlamak ve sınırlı ömrümüze uyarlamak insani gelişme açısından çok faydalı...

... Öğrenme ve öğretme kabiliyetine sahip olmak, Allah'ın insanoğluna sunduğu nadide bir nimettir.

İnsan için uğrunda yorulmaya değer en yüce uğraş, helâl rızık peşinde koşarak karnını doyurduğu gibi doğru bilginin peşine düşerek de ruhunu doyurmaktır.

... Bilginin aydınlığına sırtını dönen insan, huzur bulabilir mi? Bu yüzden Peygamberimiz, bizleri şöyle uyarır: "Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol." Beşincisi olma, helâk olursun."