Son üç yılda Türkiye'de ve dünyada öyle büyük değişimler yaşandı ki...

Dün sabah saatlerinde televizyonlar, Ankara Mürted Hava Üssü'nden Rus Antonov kargo uçaklarının görüntüsünü paylaştığında, "Nereden nereye?" demekten kendimizi alamadık.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin merkeziydi Akıncı... Sonradan adı ibreti alem olsun diye "Mürted!" olarak tescillendi. Bu üsten kalkan F-16'lar milli iradenin kalbine yani TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve terörle mücadele eden emniyet özel harekatın karargahına bomba yağdırmışlardı. Darbede ve darbeci ekipte sözde müttefiklerimizin eşkali gün gibi ortada idi. Onlar, Türkiye ile işbirliği yerine darbecileri ve firarileri himayeyi tercih ettiler.

15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde darbe ve ABD ile ilişkilerin arka planı tartışılırken, Rus askeri nakliye uçaklarının ihanetin sembolik noktasına (Mürted'e) S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk parçalarını indirmesi dikkate değer bir gelişme idi.

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Konu, sadece NATO dışındaki bir askeri bloktan hava savunma sistemi tedarikinden ibaret değil kuşkusuz. 12 Temmuz 2019'la birlikte yeni dünya düzenine ilişkin kilometre taşlarından biri daha döşenmiş oldu.S-400 kararlılığı ile Ankara,veboyutları da bulunan bir hamle yaptı.açısından bakıldığında, batı ve NATO ile ilgili yükümlülüklerine bağlı ama kaotik küresel sistemdeyönelen Türkiye tablosu söz konusu.açıdan bakıldığında, milli güvenliği için alternatif sistemlere yönelen lakin yerli ve milli kapasitesini de artıran bir Türkiye var artık.açıdan bakıldığında ise... Bugün kısa vadeli maliyetleri olan bu duruşun, orta-uzun vadede global sistemdeki güç merkezi değişimine ayak uydurmayı içeren yönleri de mevcut. Bundan böyle yeni ödeme ve küresel bilgi erişim sistemleri kurulumu ve kullanımı noktasında oldukça kritik adımlara hep birlikte tanık olacağız.Türkiye'nin S-400 alımı, ABD'ye karşı meydan okuma da değildir. ABD'yi, Türk devlet yapısındaki ortakları üzerinden Türkiye'nin iç siyasi dengelerine açık veya örtülü müdahaleye teşvik eden köhne zihniyet zincirinin halkaları kopmaktadır.S-400'lerin geldiği günün arifesinde,diyen ABD'nin yeni Büyükelçisi'ın Ankara'da bulunması da kaderin cilvesi idi.Türkiye, zorlu eşiklerden geçen, bu zor kararı ile Batı ekseninden de kopmuyor. AB başta olmak üzere kendisine karşı ikiyüzlü tutum takınan liderleri eleştirirken, Batıdakiyakınsama iradesini canlı tutuyor.Kuzey Suriye'de Ankara'nın kaygı ve önceliklerini anlamak yerine ısrarla terör koridoru açan, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Türkiye ve KKTC'yi dışlamak için tehdit eden, göç ve güvenlik meselelerinde yalnız bırakan ülke ve liderler, er ya da geç bizim kapımızı çalacaklar.Bu bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tam da bu nedenle Türkiye ve liderliğine yönelik güncel kurgulara karşı milletçe daha uyanık olmak gerekecek.