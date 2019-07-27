Bilmem dikkatinizi çekti mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil alana da siyasete de çabuk uyum sağladı. Kamuoyu yönetimi ve iletişiminde kırk yıllık siyasetçilere taş çıkartırcasına performans sergiliyor. Faaliyet paylaşımları, fotoğrafları, basın açıklamaları, komutanlarla verdiği mesajlar gündemde önemli yer tutabiliyor.

Cumhurbaşkanı ile ilişkilerini doğru çizgide sürdürürken, istikbale matuf hususlarda farklı aktörlerle mesafesini hassas biçimde ayarlayabiliyor!

İşin görüntü ve planlama kısmı bir yana...

Sn Akar'ın Yüksek Askeri Şura'yı müteakiben inisiyatif alması gereken kritik bir sorumluluğu bulunuyor...

"Milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tomografisinin çekilmesi gerekiyor!"

Tarihi önemde operasyonlar sürerken...

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaşanan travmadan TSK'nın çıkış süreci, FETÖ'cülerin açtığı tahribatın onarılma derecesi, askerin sivil siyasetin denetimine açıklığı, sivil-asker ilişkilerinin demokratik devletlerde olması gereken örneğe ne kadar yakınsandığı, askeri okulların niteliği, NATO konsepti ile milli konsept arasında askerlerin dengesi, terfi kriterleri, disiplin ve moral faktörleri, modern ordu donatım ihtiyaçları...

Bütün bu başlıklara tarafsız gözle bakabilecek, yasal yetkisi de bulunan merci "Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu." Kurul'un harekete geçmesi için Sn Akar'ın bu yöndeki isteğini Sn Cumhurbaşkanı'na açması doğal ve anlamlı bir adım olur!