Eski defterlerin açılması söylemi gerek insan hayatında gerekse devlet hayatında en hassas konuların başında gelir. Meselenin gizemli yönü bir yana, özel ve gizli kalması gereken bahisler üzerinden mesaj verilmesi özünde tehdit de içerir. Çoğu zaman bireysel tatmin duygusu dışında fazla bir amaca da hizmet etmez. Tarihe mal olmuş konuların, duygusal çıkışlarla gündem yapılmak istenmesi, esasen tarih yazılırken zamanında ve yeteri kadar tavır alınamamış olması ile de ilgilidir. Yani... Eski defterler kadar, eskimeyen defterler ve notlar da vardır.

***

***

***