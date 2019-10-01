Tarihin en büyük iki kur saldırısı... Felaket senaryolarının toplumda hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönem... Küresel piyasalardaki türbülanslar... Avrupa ekonomilerinde küçülme...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında ekonomide sağlanan dengelenmenin nelere rağmen başarıldığını hatırlatarak başladı konuşmasına.

2020-22 yıllarına ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı ise "Değişim Başlıyor" başlığı ile tanıttı.

Önceki açıklamalarına kıyasla daha tecrübeli, daha soğukkanlı ve daha dikkatli bir duruş sergiledi.

3 yıllık hedefleri ise "açık, samimi ve gerçekçi" idi.

Ülkenin potansiyeline ve sahip olduğu altyapıya duyduğu güveni de ifade eden Albayrak, "Kötümserliğin yerini, günün ilk ışıklarıyla iyimserliğe bırakacağına hep inandık" dedi.

Kuşkusuz, her değişim sancılı ve zorlu oluyor. Bu yönüyle bakıldığında 2019 yılının düşme eğilimindeki enflasyon, sınırlı da olsa pozitif büyüme ve cari fazla ile sonuçlanacak olmasını önemsemek gerek. Buna karşın bütçe açığı, faiz ödemeleri, istihdam alanındaki tablonun güçlüğünü de gözardı etmemek lazım.

2020 yılı ile birlikte tek haneli enflasyona dönüş, her yıl en az 1 milyon istihdam sağlama gayreti, yüzde 5 büyüme iradesi, kontrol altında tutulan bütçe açığı, makul cari denge tesisi de geleceğe dair ümit göstergeleri...

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Kamu kesiminin büyümeyedesteğinin süreceğini,Nokta önlemlerle bilhassa gençişsizliğine çare üretileceğini,Bu yıl kamu bankalarının özverisi ileşekillenen kredi piyasasına, önümüzdekiyıl özel bankaların ılımlı da olsa katkıvereceğini,Gelir Vergisi başta olmak üzere vergitabanını genişletmeye ve kıdem tazminatıreformunu hayata geçirmeye iştahlıyönetsel kararlılığı,Kur istikrarını, kişi başına milligelir artışını, güven ortamını pekiştirmeadımlarını görüyoruz.

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Günün sonunda, ekonomik programların, sayısal verilerden arındırılmaya ve sade vatandaşa ne söylediğine bakmak esastır. Bu yönüyle ele alındığında Yeni Ekonomi Programı, 2020 yılında kişi başına gelirdeartış vaat ediyor. Bu performans, 2019'da katlanılan maliyetin, 2020 yılında telafi edilmesi anlamına geliyor. Program döneminin sonunda yani 2022 yılında ise 2019'a nispetle kişi başına milli gelir artışının 1.441 doları bulacağı ve 10.534 dolar eşiğine ulaşacağı anlaşılıyor.