"Külliye'ye giden CHP'li" masalı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönük "25 milyon liralık rüşvetirtikap" iddiası... 1. muhalefet partisini öyle sarstı ki... "Kanal İstanbul" üzerinden senaryo yazımına dört elle sarılmaya başladılar.

CHP, "yaptırmayız" siyasetinden medet umarken, Türkiye, 58 yıl öncesinden kalan bir hayali "Türkiye'nin Otomobilini" hayata geçirme aşamasına geldi bile.

Köprülere, köprü gelirlerinin özelleştirilmesine, tünellere, havalimanlarına karşı çıkmayı gelenek haline getiren CHP ve şimdi yeniden kıpırdanan organize aklı, Kanal İstanbul'u ve itiraz başlıklarını bahane ederek, İstanbul Belediye Başkanı'nı parlatmakta, anamuhalefet lideriymişçesine Cumhurbaşkanı'na karşı konuşlandırma, neredeyse dengi haline getirme telaşında.

Hangi hesap yapılırsa yapılsın...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "organik liderliği", her türlü yapay oyunu bozacak kudrettedir. 2023 için rüya görenlere olsa olsa, Türkiye'nin Otomobili ile millete gitme rolü düşer. Bu böyle biline...



Asgari ücret ve jest marjı...



Yeni asgari ücretin (AÜ) belirlenmesi ile birlikte ağırlıklı bölümü politik veya tepkisel içerikli bir dizi tartışmanın alevlendiğine tanık oluyoruz. Tam da bu nedenle asgari ücretin anlamı ve belirlenme sürecine ilişkin gözden uzak tutulmaması gereken detayları anlatmakta fayda var.

Her şeyden önce AÜ, refah içinde yaşamayı temin eden bir gelir düzeyi değil. Sadece, işsizliğin olduğu ekonomik ortamlarda, belirlenen ücretin altında işçi çalıştırılmasını yaptırıma bağlayan çerçevenin adı.

AÜ'yü, ilke olarak hükümet de tayin etmez. AÜ, işçi-işveren arasındaki müzakerelerle şekillenir ve hükümet, hakem rolünü üstlenir.

2020 yılı için AÜ görüşmeleri başladığında işçi kesimi "2.578 TL dedi" ve kestirip attı. İşveren kesimi ise masaya "2.100 TL ile oturdu" ve son olarak 2.200 TL'ye gelebildi. Hükümet, işçi ile işveren arasında 2.350 TL'de orta yolu bulmayı istedi ve AÜ desteğini uzatma sözü de verdi.

Son düzlükte, işçiler 2.578'de yine ısrarcı olurken, işveren 2.250 TL'den tek kuruş yukarı çıkmayacağını söyledi.

Hükümet nihai bir çaba ile 2019 yılı için bir defaya mahsus verilen 100-150 TL AÜ desteğini, makul miktarda 2020'de de uygulamayı önerdi. Nitekim 75 TL'lik o destekle AÜ 2.324 TL'ye çıkabildi. "Bu destek işverene veriliyor gibi gözükse de" günün sonunda AÜ'nün, 2.324 TL olması bu sayede gerçekleşti.

Kuşkusuz, AÜ farklı gelir grupları ile kıyaslanmakta ve haliyle eleştirel sonuçlara da ulaşılmakta. Ancak, 2020 yılı enflasyonu esas alınsa idi 2.191 TL, 2019 enflasyonu esas alınsa 2.262 TL olarak belirlenecekti. AÜ artış oranının, bu yılki enflasyonun 3 puan üstünde olmasını ve bütçeye 7 milyar lira maliyet yükleyen 75 TL desteği "jest marjında" görmek mümkün!



"İnsan ziyandadır!"

Ömrümüzden bir koca yıl geçti, ölüme bir adım daha yaklaştık. Bizlerin ölümü, hiç unutmamamız gerekiyor zira ölüm bizi hiç aklından çıkarmıyor. Gelip geçici bu dünyada, Asr Suresi'nin mesajı hep aklımızda olmalı:

1- Asra yemin olsun ki 2- İnsan mutlaka ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır!