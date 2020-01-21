Ekonominin başına geldiği andan itibaren hakkında en çok konuşulan, hatta en fazla operasyona uğrayan isim oldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak...

Dün, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 2019 yılını değerlendirip 2020 ve sonrasına ilişkin görüşlerini paylaşırken dinlediğimiz Albayrak, önceki toplantılarına kıyasla daha dingin, daha soğukkanlı, daha rafine idi.

Son 1.5 yılda gerçekleşen "sessiz devrimin" sade vatandaşın bütçesine, istihdama yansıyacağını emin ifadelerle söyledi.

Erken seçim iddia ve senaryolarını bir cümle ile kaldırıp çöpe attı.

Stratejik olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçirileceğini, finansmanı noktasında sıkıntı olmayacağını vurguladı.

Jeopolitik risklere karşı ekonominin direncinin arttığını kayda geçirdi.

Tarım fiyatları başta olmak üzere 82 milyonun cebine yönelen bir avuç azınlığa piyasa kuralları içinde gereken dersin verileceğini belirtti...

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Benim bilhassa değinmek istediğim husus ise ekonomide devletin rolü ile ilgili." olarak adlandırdığım yönetim biçimi, serbest piyasaya inandığı kadar devletin düzenleyici, denetleyici ve dahi oyun kurucu gücüne de inanıyor.Bu açıdan bakıldığında, örneğin bankacılık sektörünü özellikli günler bekliyor.Zira, 2019 yılının özel bankalar için ekonomik dönüşüme destek noktasında başarılı bir yıl olmadığına dikkat çeken Albayrak, kamu bankalarının ise sorumlulukla davranılıp kar edilebildiğini gösterdiğini söyledi...2020'yi özel bankalar için dönüşümün parçası olacakları bir dönem olarak tanımladı.Albayrak,?"sorusunu ortaya atarak," arasındakifarkın altını çizdi.

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