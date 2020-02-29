Mehmetçik neden İdlib'de?
Bugünkü yakıcı gündemde mutlak olarak yanıtlanması gereken soru bu.
Türk Silahlı Kuvvetleri insani trajedinin, yani yeni göç dalgasının önlenmesi, 6-8 Ekim olayları benzeri kalkışmaların tekrar sahnelenmemesi, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın şehirlerimizi eylem arenasına çevirmemesi için İdlib'de.
Suriye krizinin Türkiye'ye sıçramaması, güvenlik riskinin sınırlarımızın ötesinde bizzat kaynağında kurutulması için askerimiz İdlib'de!
Şimdiye kadar Rusya ile sürdürülen diplomasinin, Astana Süreci ve Soçi Mutabakatı'nın İdlib'de gelip düğümlenmesi ise tam manasıyla "oyun içinde oyun" durumu.
Rejimin etnik temizlik ve demografik mühendislik yaparak, "İdlib'i istiyorum ama İdliblileri değil" politikası, en az 3 milyon Suriyelinin daha Türkiye'ye sığınmak zorunda kalması ve Ankara'nın takatinin kesilmesi demek.
Nüfus bileşimi karanlık bir senaryo ile değiştirilen Suriye'de eli kanlı rejimin sözde iktidarını bir süre daha garanti altına alması demek.
Bu tezgahın Rusya marifetiyle bölgede yıllarca sürecek yepyeni istikrarsızlıklara kapı aralaması ise faturayı yine Türkiye'nin üstlenmesi demek!
***İdlib'e gelinceye kadar bilhassa Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları kapsamında Ankara'nın, Washington'la karşı karşıya gelmesi de hesap edilerek Ruslar tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne ve Türk askerine alan açılması bir başka dikkate değer husus.