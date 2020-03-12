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OKAN MÜDERRİSOĞLU
12 Mart 2020, Perşembe OKAN MÜDERRİSOĞLU

Yeni tip: Sistem, bakan, iletişim

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sohbet ettik. Bakan, ilk günden itibaren birçok ilke imza attı.
Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğini ve koordinasyon gücünü örnek uygulama olarak sahaya yansıttı.
Akılla ve bilimle hareket etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a zamanında ve doğru bilgi verdi, alınması kaçınılmaz önlemleri gerekçeleriyle sıraladı, ikna etti. Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Ticaret ve Turizm bakanları ile düzenli bilgi alışverişinde bulundu. Pro-aktif önlemlerin devreye girmesini sağladı. "Devlet bilgi saklar" ezberini bozdu. Güven ortamı oluşturdu, şeffaf ve düzenli bilgi akışını hiç aksatmadı. Kuralsız sosyal medyanın ürettiği bilgi kirliliği ile mücadelede, kurallı medyayı ön plana çıkardı.
Bakan Koca, dünkü sohbetimizde, yeni tip korona virüsün kaynak ülkesi olan Çin'deki salgının en üst noktaya ulaşıp duraklama dönemine girdiğini belirtti ve Türkiye'nin yoğun temasta bulunduğu Avrupa ülkelerinde ise salgının önümüzdeki günlerde zirveye çıkacağına dikkat çekti.
Avrupa ile Türkiye arasındaki insan trafiğini durdurmanın imkansızlığını gözeterek, bilhassa Türkiye'den Avrupa'ya gidişlerin durmasını önerdi. İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da virüse yakalananların sayısının hızla artacağını vurguladı. Türkiye'nin, virüsün pozitif çıktığı vaka aşamasından salgın aşamasına geçmemesi için toplumsal bilinçlendirmeye ağırlık vereceklerini anlattı.

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Bugün karşı karşıya kaldığımız sağlık tablosu, esasen "bağışıklık sistemi" ile ilgili. Türkiye, yıllardır öylesine krizlerle test edildi ki küresel nitelikli yeni tip tıbbi krizle de ulusal kapasitesi ile baş edebileceğini cümle aleme gösterdi.
Şimdi, üzerinde özenle durulması gereken hususların başında, "fırsatçılık virüsünün" etkisizleştirilmesi geliyor.
Maske ve dezenfektan üreticilerinin fiyat oyunlarına, son günlerde bakliyat başta olmak üzere gıda maddelerindeki anormal fiyatlamalar eklendi.
Ancak, eskisinden farklı olarak, piyasadaki bu tarz hareketler anında deşifre ediliyor ve üzerine gidiliyor.
Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın, 2019 başında tarım ve gıda fiyatlarındaki oyuna neşter vurması ve spekülatörleri durduracak kurumsal mekanizmayı geliştirmesi sayesinde, vatandaşa karşı pozisyon alanlar artık bedelini ödüyorlar.
Albayrak demişken...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, sezonun nisan yerine mayıs ayının başında açılması teklifi üzerine, sektörel destek paketi çalışmasına başlanması önemli. Bu noktada, büyük fedakarlığa katlanan Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu kuruluşu THY'nin de dönemsel destek kapsamına alınması bana göre bir gereklilik.
Ve nihayet okullar...
Öyle anlaşılıyor ki nisan ayındaki ara tatilin öne çekilmesi veya 1 hafta yerine en az 2 haftaya uzatılması faydalı olacak gibi.
Özetle...
Türkiye her alanda direncini göstermesi zorunlu günlerden geçiyor. Sınavı da şu ana kadar iyi veriyor!

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