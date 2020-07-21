Bize öğretilen ve hatta bir dönem neredeyse dayatılan ekonominin ezberleri ile bugünün değerleme parametreleri birbirinden farklı. Daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın meselelere yaklaşımı; piyasaları, geleneksel düşünme biçiminin temsilcilerini ve genel kabullerini gözden geçirmeye davet ediyor. Standart kavram ile kurallar üzerinden ekonomiyi yorumlama ve skorlama eğiliminde olan çevrelerin, Albayrak'ın teşvik ettiği modelden hazzetmedikleri, hatta Bakanla her fırsatta bilek güreşine girdikleri de bir sır değil.

Esasen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2. İcraat Yılı Toplantısı'nın ana temasını, "her türlü dayatmaya karşı milli direnç ve yeni arayışlar" olarak okumak da mümkün!

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