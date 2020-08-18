Karşınızdaki kişi 36 yıl aralıksız senatörlük yapan bir isim. Sonrasında Obama döneminin başkan yardımcısı. Ve şimdi Demokrat Parti Başkan adayı:

Joe Biden!

Türkiye'ye ilgisi hayli eski ve hayli problemli!

1987 yılında Kıbrıs'ı bahane ederek Türkiye'ye ABD ambargosunu savunan bir aktör.

1999'da Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, ABD'nin 5 milyar dolarlık yardım paketini yine Kıbrıs sorununu ileri sürerek veto ettiren bir figür.

1915 olaylarının, -sözde- Ermeni soykırımı olarak tanınması için ABD Senatosu'ndaki çabalara liderlik etmekten gurur duyduğunu söyleyen bir şahsiyet.

2014'te Harvard Kennedy School'da yaptığı konuşmada, yabancı savaşçıların Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişine göz yumulduğunu ileri süren ve bu durumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kabul ettiğini söyleyen iftiracı. Ki sonrasında meramını doğru anlatamadığı için özür dilemek zorunda kalan zigzagcı bir karakter.

Mayıs 2015'te Washington'da görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye, "İkimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir" diyecek kadar cesaret veren ikiyüzlü bir kimlik!

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde timsah gözyaşları döken, Ağustos 2016'daki Türkiye ziyaretinde ise "Özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Sn Cumhurbaşkanı (Erdoğan), halkınıza ve zorluklara göğüs germe biçiminize hayranlık duyuyoruz" diyen bir taktisyen.

Ve...

Aralık 2019'da, Demokrat Parti başkan aday adayı sıfatı ile Newyork Times Gazetesi'ne verdiği demeçte siyasal bilinçaltını dışa vuran psikotik bir vaka!

Ocak 2020'de yayımlanan o mesajında özetle ne diyor:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kez darbeyle değil(!) seçimle devirmekten dem vuruyor.

- Erdoğan muhaliflerine açıktan destek vaat ediyor.

- Kürtlere (PKK-YPG'li teröristlere) mavi boncuk dağıtıyor.

- Bölgesel enerji denkleminde Türkiye'nin çıkarlarını koruyan Erdoğan'ı doğrudan hedef alıyor.

Yani...

Ne zaman söylediği kadar ne söylediği de çok önemli aslında. Kaldı ki o tehlikeli sözleri sarf ettiği zaman henüz aday adayı olan bu profil, şimdilerde iki ay sonra ABD'yi yönetmeye talip bir iddia sahibi!

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*Biden'ın mantığı ve çizgisi bu kadar açıkken, Türkiye'de iktidar adayı olduğunu savunan CHP'nin genel başkanı, ilginç tarihlerde, neredeyseediyor.17 Ağustos 2019, Nevşehir'deki CHP il başkanları toplantısındaki konuşmasında:Doğu Akdeniz'de zengin petrol ve doğalgaz var.Amerika, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada. Bir tek Türkiye yok! Niye? (Türkiye tam kadro sahada iken CHP'li kimi vekillerin Akdeniz'e çıkılmasını eleştirmesi de cabası!)17 Aralık 2019'daki konuşmasında: Ne işimiz var Libya'da? Siyasi iktidarın Suriye batağında yaşananlardan ders alması lazım.25 Temmuz 2020, CHP 37. Olağan Kurultayı'ndaki konuşmasında: Önümüzdeki ilk seçimlerdeBaşta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız TBMM öncülüğünde çözülecek!Birikmiş negatif enerjiniz ne boyutta olursa olsun... Erdoğan karşıtlığınız ne noktaya varırsa varsın! Bütün bunlar, gözünüze perde örtmemeli.Hiçbir iktidar hesabınızı daYa Türkiye'den tarafsınız ya da Türkiye'ninkarşısında!Tayyip Erdoğan, sisteminErdoğan'ı siyasi mimariden çekme amacınızınZatentüm sorunlara rağmen buna müsaade etmiyor!