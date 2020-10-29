Cumhuriyetimizin 97. yılının heyecanı ve coşkusu içinde,

Atatürk'ün, "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü hatırda tutarak,

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine ödünsüz sahip çıkarak...

Bir asır öncesinden gelen ve bugün hayati önem kazanan meselelere güncel paylaşımlar eşliğinde birlikte bakalım:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" vurgusunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 2006 yılındaki "Basın özgürlüğü ve dini inançlara saygı" üzerine yaptığı açıklamayı, "Bir zamanlar Fransa" notuyla anımsattı. Chirac o mesajında, "Başkalarının inançlarını, özellikle dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınmalıdır. İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır" demişti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, "İslâm'ı Doğru Anlıyor muyuz?" başlıklı kitabında şu tespitlerde bulunuyor: "Batılılar, şiddet olaylarından Müslüman'a, ondan İslam'a, ondan da Kur'an'a giderek bir sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışıyorlar!" "...Bugün İslam dünyasında terör ile cihat, şiddet ile dini duyarlılık arasındaki farkı ayırt edemeyecek kadar iç dünyası öfke, nefret dolu binlerce genç de var."

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Avrupa'da merkez siyaset, marjinal politikuçlar tarafından zehirlenmekte.Giderek daha sert biçimde sorgulananAvrupa liderliği,üzerinden toplumsalkonsolidasyon gibi tehlikeli bir yolagirmekte.Avrupa ve İslam'ı bir aradatutacak kimliği ile sahiplenilmesigereken Türkiye dışlanmakta, barışiçinde birlikte yaşamanın teminatıolabilecek ağırlığına karşın TürkiyeCumhurbaşkanıhedef haline getirilmekte.Uyguladıkları faşizanmetotlar, Avrupalı Türkleri veMüslümanlarıitmekte... Haliyle karşılarınaçıkan Erdoğan isminden çekinilmekte.adı altındaİslam'a savaş açılmakta, hatta haddini de aşanFransa Cumhurbaşkanı,hezeyanına kapılmakta ve böyleceAvrupa coğrafyasından başlayan küresel fay hatlarınıkırmakta.Afrika'da, Suriye 'de, Libya 'da, DoğuAkdeniz'de, Kafkasya'da Türk varlığına tahammüledilememekte,ile başa çıkılamamakta.Türkiye ile çalışma zemini aramak yerinefarklı yoğunlukta çatışma göze alınmakta, 5. kolfaaliyetleriyle Ankara 'nın durdurabileceği sanılmakta.

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Atatürk'ün,'nde işaret ettiği gibi... İşte bu ahval ve şerait içinde Cumhuriyet'in eşsiz değerleri ve çatısı altında bizlere düşen görev bellidir...Milli birlik ve bütünlüğü korumak.Ekonomik kalkınmayı ve adalet duygusunu pekiştirmek.İslam'ı arı, duru hali ile her zeminde anlatmak,Allah'ın son dinine, kitabı Kur'an'ın emirlerine, son peygamberi'in sünnetine sıkı sıkıya sarılmak.Uluslararası toplumun, özellikle Avrupa'nın sağduyulu kesimleri ile diyalog kanallarını açık tutmak.