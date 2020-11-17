Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "ekonomide, hukukta, demokraside reform ajandası" gerek kamuoyunda yarattığı olumlu etki gerekse beraberinde yapılan yorumlar itibariyle ilginç bir dönemin de kapısını araladı.

Her şeyden önce...

Adı ile "Adalet ve Kalkınma" idealini taşıyan ve adanmışlığını bu iki değer üzerine kuran bir partinin hakim siyasi merkez olma özelliğinin gereğini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.

Bu yaklaşımın, "Dün dündür, bugün bugündür" çizgisi ile açıklanamayacağı da çok açıktır. Neden?

Çünkü yeni dönemin motivasyonu, "Değişim yönetimidir!"

Yani...

"Dün, dündür" dediğinizde "oportünizm", "değişimi yönetme iradesi" dediğinizde "realizm" söz konusudur.

Kaldı ki...

Sn. Cumhurbaşkanının ifade ettiği, yakın zamanda idari ve yasal adımlarla içi doldurulacak çerçeve Ankara'da ciddi karşılık bulmuş durumdadır.

Bir başka ifade ile...

Cumhurbaşkanının odaklandığı başlıkların siyasi ve bürokratik altyapısının aylardır olgunlaştırıldığı anlaşılmaktadır.

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karşılaştırmasına girmek yerine, son günlerde aktive olan kişi ve kurumlara dikkat etmek öncelikli konulardan biri olmalıdır.Nihayetinde esas olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin milletteki karşılığıdır.Yakın zamana kadar sütre gerisine çekilen ve şimdi işlere dört elle sarıldığı izlenimi veren sivil toplum kuruluşlarıyla kimi siyasi aktörlerin samimiyetleri ve hakiki beklentileri doğru tartılmalıdır. "görünümlü faaliyetlerin gerçek karşılığının,ortaya çıktığı unutulmamalıdır!

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Başını FETÖ'cülerin çektiği kimi muhalif unsurların yürüttüğü dezenformasyon çalışmalarına da dikkat edilmelidir.Kişi ve kurumları hedef alan, kimyasını bozmaya çalışan, spekülatif olmasına karşın inandırıcılık algısı da oluşturan paylaşım ve yorumların fitne içerikli olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.Ertelenmiş hesaplarını bu ortamda görmeye meyledenlerin bu niyetleri siyasi akıl süzgecinden geçirilmelidir.Sanki hükümet değişmişçesine ekopolitik hava yayanların derdi başkadır.AK Parti'nin 18 yıldır öncülük ettiği değişim-dönüşüm dalgası konjonktürel değil, yapısal mücadelenin adıdır.İç ve dış şartları gözeten, milletin sıcak talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenen, AK Parti'nin öteden beri hazırladığı stratejik reform hamlelerinin güncel önceliklere göre hızla gündeme alınması çabası vardır.