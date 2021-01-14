Bu yılın siyasi gündemine damgasını vuracak konunun, ittifakların bileşimi ve kapsama alanı olacağı artık netleşti.

Görünür gelecek, ülkenin karşılaşması muhtemel sınamalara karşı siyasi zeminin tahkim edilmesi üzerinden şekillenecek. Anlaşılan o ki ezber bozan pek çok hamleye de tanık olacağız...

Örneğin...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri ve fikri zenginlik boyutu genişleyebilir.

Seçim Yasası değişikliği ile marjinal partilerin siyasi ağırlıklarının ötesinde pazarlık gücü kazanmasının dengelenmesi sağlanabilir.

İlkesel temelde yükselmeyen ittifak blokunda CHP ile HDP baş başa kalabilir.

Ve tabii ki...

AK Parti de teşkilatlarda başlattığı değişimi, genel merkez ve grup yönetimi ile kabinede kan tazelemesine dönüştürerek hem siyasal vitrinini hem de icraat içeriğini yenileyebilir. Bu hamleler, ABD ve AB ile açılmakta olan yeni dönemin stratejik açıdan karşılanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taahhüt ettiği reformlara fırsat penceresi açılması bakımından kritik sonuçlar doğurabilir.

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KILIÇDAROĞLU NEDEN GERGİN?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde gerginliği tırmandıran riskli ifadeleri, milli iradeyle ve tercihleri ile adeta savaşan hali gösteriyor ki...

"Dostlarımızla iktidar olacağız" söyleminin toplumsal karşılığı zayıflıyor.

Saadet Partisi üzerinden muhafazakar kesimde kazandığını sandığı meşruiyet anlamını yitiriyor.

CHP'den türeyen partiler ve oy tabanına etkisi, sürekli kollaması gereken bir duruma işaret ediyor.

CHP milletvekillerinden kopmalar yaşanması kaygısı artıyor.

Partisindeki taciz hadiseleri, örgütünün kimyasını bozuyor.

Ve en önemlisi...

Pandemi şartlarının stresli sosyo-ekonomik tablosuna rağmen geniş kitlelerde hareketlenme yaratılamıyor. Aksine milletin yarısından fazlası, karşılaşılan sorunların Erdoğan'ın liderliğinde aşılabileceğine inanıyor!

Haliyle...

İstanbul belediye seçimini genel siyasete uyarlama planı sekteye uğradıkça, hırçınlık başlıyor. Böylece CHP'nin, siyasi bilinçaltındaki milletle kavgalı genetik kodları deşifre oluyor.

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KÜLTÜR DİPLOMASİSİNİN GÜCÜ...



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan'dayız. Heyete iki aktör de davet edilmiş. "Diriliş" dizisinde Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez ile Artuk Bey'i oynayan Ayberk Pekcan...

İlgi öylesine büyük ki...

Öğrendiğimiz kadarı ile Diriliş başladığında Pakistan'da sokaklar boşalıyor, her bölüm izlenme rekorları kırıyormuş. Nitekim Bakan Çavuşoğlu, Pak-Türk Maarif Okulu'ndaki konuşmasında esprili bir dille dedi ki...

"Normalde siyasetçiler, kendilerinden daha popüler isimlerle görünmek istemezler. Ama ben size iki değerli sanatçımızı özellikle getirdim!"

Tabii alkış koptu.

Halkın yanı sıra devlet protokolünün de iki dizi aktörüne teveccühü kültür diplomasisi açısından görülmeye değerdi...