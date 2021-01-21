Dünya Ekonomik Forumu'nun "Küresel Riskler-2021 Raporu", önümüzdeki en az iki yıl boyunca pandemi kaynaklı sorunlarla başa çıkabilme kabiliyetinin tüm ülkelerin kaderi için belirleyici olacağına işaret ediyor.

"Salgının insani ve ekonomik maliyetinin karşılanmasındaki zorluklar, küresel ekonominin uzun dönemli durgunluğa girmesi ihtimali, gelir dağılımındaki iyileşmenin ve toplumsal uyumun erozyona uğraması, özellikle gençlerdeki hayal kırıklığı, nitelikli eğitim ve geleceğe dair beklentilerin sarsılması" gibi başlıkları da ayrıca not etmek gerekiyor.

Raporda, siber saldırı ve terörden iklim değişikliği ve dijital eşitsizliğe kadar çok çarpıcı analizler de yer alıyor.

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Türkiye'mizin, bu yıl gerek ekonomide gerekse dış politikada büyük sınamalarla karşılaşacağı bir gerçek. Bu tür meydan okumaların mutlak toplumsal konsantrasyon, yani milli birlik ve beraberlik gerektirdiği de Anadolu tecrübesi ile sabit. Haliyle, siyasetin dili ve üslubu ile tavandan tabana yansıma biçimi de bu tabloya eşlik etmekte...

İnsan hakları, yargı, demokrasi, ekonomi alanındaki reform çabalarının istenen neticeyi vermesi ise devlet-millet eksenindeki gönüllü uyumla yakından ilgili.

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Türkiye'yi, bir asır önce elinden alınan hak ve menfaatlerine yeniden kavuşturmak için verilen mücadelede, son dönem kazanımlarının korunması bakımından 2021 yılı dönüm noktası haline geldi bile. Bu hedeflere ulaşılması, tabiri caizse kuşatmanın yarılması, Türk milletinin ferasetinden, dirayetinden ve sabrından geçecek.



Bilhassa gençler...

Tarihin bu büyük kırılma evresinde, pandemi şokuyla birlikte oldukça travmatik durumlarla karşı karşıyalar. Hayalleri, idealleri ve enerjileri onları arzu ettikleri yeni dünyaya taşımak için şu an pek de müsait değil. Bu realite de başlı başına stres kaynağı.



Tam da bu nedenle...

Düş kırıklığı-umutsuzluk sarmalına sokulmak istenen gençlere daha fazla kulak verilmesi, özellikle 18-35 yaş grubunun kucaklanması ve ikna edilmesi, görünür gelecek için çok kritik.

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Farklı siyasi görüşlere sahip gençlerin, istediklerinde ortak payda geliştirebilme yetenekleri, tabuları yıkabilen birliktelikleri, hatta ezber bozan çıkışları, marjinal grupların, kitle psikolojisi provokatörlerinin bileğini bükebilen yegane güç.



Bu tespitler ışığında...

Tüm partilerin, "gençlik örgütleriyle" bugünlerde bir araya gelmelerinde, onları dinlemelerinde büyük fayda var

Örneğin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyu önünde Ülkü Ocakları başkanlarına vereceği güncel mesajların, halihazırda oluşturulmaya çalışılan negatif algının kırılmasına, gerilim ikliminden beslenenlerin hevesinin kursağında bırakılmasına büyük katkı sağlayacağına kuşku yok. O Bahçeli ki mesela Gezi olayları sırasında, "Bizi, sokağın alacakaranlığına çekmeye çalışanların oyununa gelmedik" diyebilen bir lider.

Özetle...

Gençler bilek gücü ile beyin gücü arasındaki farkı görmek ve tercihlerini şekillendirmek için rol modellere ihtiyaç duyarlar. Bu hassasiyet ailede başlar, siyasette devam eder ve gerekirse devletin ilgili kurumlarının pro-aktif hareket tarzı ile istikrar kazanır!