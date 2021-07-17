Bilmem dikkatinizi çekiyor mu? MHP lideri Devlet Bahçeli, haftalık grup konuşmalarında mutlaka "Cumhur İttifakı"na özel bir paragraf açıyor. Buna karşın bir süredir, ağırlıklı olarak sosyal medyada, "İttifakta sıkıntı mı var?" veya "Sn Bahçeli bu kadar vurgulama gereği duyduğuna göre Cumhur İttifakı'nın gidişatı ile ilgili bir sinyal mi vermek istiyor?" soruları soruluyor. Daha net anlatımla... AK Parti ve MHP'nin öncülük ettiği ittifakta çatlak temenni edenler, algı operasyonlarına her vesile ile bir yenisini ekliyor. Muhtemelen Devlet Bey, bu tür faaliyetleri görerek, bir manada ön almak için Cumhur İttifakı'nın kuruluş felsefesine ve partisinin duruşuna dair keskin hatırlatmalar yapıyor.
***Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki iletişim ve temas trafiğini "lider diplomasisi" olarak nitelemek mümkün. Bu kavramlaştırmanın müellifi SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran. Burhanettin Hoca, Cumhur İttifakı'nın sürdürülebilirliğini Erdoğan- Bahçeli arasında gelişen özellikli hukuka da bağlıyor. Esasen, ittifaka yönelik destek kadar kimi çevrelerde mesafeli tutum olduğu da hesaba katılırsa, Prof. Duran'ın yaklaşımı, ittifakın karşı karşıya kaldığı sınamalara rağmen gücünü nasıl koruduğunu gayet iyi izah ediyor.
***Cumhur İttifakı'nı kuran dinamiklerin, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'nin sürüklenmek istediği kaos senaryosuna karşı duruş olduğunu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor. Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü açıktan hedef alan dış destekli darbe teşebbüsü, tabii ki MHP yönetimini yeni değerlendirmeler yapmaya ve gelecek tasavvuruna teşvik etti. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ortak paydasındaki buluşma ise 7 Ağustos 2016 Yenikapı Ruhu ile siyaseten de ete kemiğe büründü. Sonrasında gelişen anayasa değişikliği süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş, seçimlerde işbirliği tecrübesi, Cumhur İttifakı'nı büyük ölçüde kurumsallaştırdı. Hatta Devlet Bey, birkaç ileri adım atılması adına, başkanlık sisteminin denge ve denetleme mekanizmalarını tahkim etmeye dair öneriler dizisi de paylaştı.
***Bu genel çerçeve ile birlikte şu hususları da gözetmek durumundayız.