Artık mücadele sadece Meclis zemininde, miting meydanlarında veya kürsülerde verilmiyor. Medya bilhassa "sosyal medya alanındaki mücadele" gerek toplum psikolojisinin gerekse sahanın idaresinde giderek daha fazla önem kazanıyor.

Güney bölgelerimizi saran ateş, duman ve küller yüreğimize çökerken şükür ki gözlerimize perde indirmedi. Ve bu süreç bize gösterdi ki...

Yangınla (veya afetle), ortak toplumsal konularda zihni bölünmüşlükle ve sosyal medya yalanlarıyla mücadele eş anlı olarak verilmek zorunda.

Dün, İçişleri Bakanı'nın Milas'ta yangın koordinasyon merkezinde yaptığı sağduyulu açıklama, zorlu doğa şartlarındaki çabayı sekteye uğratmaya ve kitlelerin sinir uçlarına basmaya çalışan provokatörlere karşı net cevap niteliğindeydi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zaman zaman Peygamberimizin (SAV) o hadisini hatırlatır: "Mümin aynı delikten iki kez sokulmaz!"

Gel gör ki...

Sosyal medyanın kirletilmesi, bu mecranın kin ve nefret dolu kesimlerce sevk ve idare edilmesi, buna karşı sergilenen tavrın genellikle geriden gelmesi hâla bir problem olarak önümüzde duruyor!

Bugünkü Türkiye, ekonomiden büyük altyapı yatırımlarına, dış politikadan terörle mücadeleye, tarımdan çevreye kadar pek çok başlıkta tarihi sınamalarla karşı karşıya. Bu meydan okumalar sırasında meselenin en hassas yönü, içerideki muhalefetin olağan eleştiri sınırlarını aşan ve maalesef organize gruplarla yürüttüğü dezenformasyon faaliyetleri.

Devleti acziyet içindeymiş gibi sunma, hükümete yönelik güvensizlik yaratma, canla başla sürdürülen çalışmaları değersiz gösterme, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin siyasi uyumsuzluğu iddiasına dayalı kopmalar üretme... Kısaca, toplumun geniş kesimlerinde ümitsizliği körükleme ve sonrasındaki her türlü senaryo için uygun iklim oluşturma planı! Tepkinin gerekçesi ne olursa olsun bu noktanın manipüle edilmesi halinde, ülkenin ve milletin sürüklenebileceği karanlık noktaları görmek, maliyetini de hesaplamak her sorumlu bireyin görevi! Nitekim, yangın bölgesindeki dayanışmanın doğallığı ve gücü, memleketin dört bir yanında gelişen yüksek duyarlılık ve destek hepimiz için moral kaynağı oldu.

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Bütün bunlara rağmen...

Yalanları çürütme,doğruları ısrarla ve kesintisiz anlatma, gerektiğinde özeleştiri yapma... Sadece kriz anında değil, sonrasında da acılı insanlarımızla hemhal olma oldukça önemli.

Muhalefetin bir kanadının ucuz siyasete yönelme eğilimi, bir diğer kanadının ise sosyal medyadaki ajanlarının yarattığı algıyı kullanarak, "Ben demiyorum, onlar diyor" oyununu oynaması ise ibretlik.

Ve nihayet... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, belirli alanlarda teknokrat kimlikli bakanlara ama halkla yoğun mesai gerektiren alanlarda ise siyasi tecrübesi ağır basan bakanlara ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek. Siyaset hem milletin beklentilerini ve duygularını hem de devletin dinamiklerini yönetmeyi başarma ve sonuç alma sanatı olduğu için özellikle zorlu olaylarda siyasi birikim mutlak gereklilik.