TBMM, Anayasa gereği 1 Ekim'de toplanacak ve geleneksel olduğu üzere Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşması ile yeni yasa dönemine başlayacak.

Görünen o ki Meclis, oldukça sıcak tartışmalarla açılacak.

Peki ama neden?

Çünkü... Hem gündemin konuları hassas hem de Türkiye'nin erkenden seçim atmosferine taşınması girişimleri söz konusu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, genel kurula hitabı sırasında, iç ve dış meselelere dair geniş bir ufuk turu yaptıktan sonra, Meclis'ten beklenti ve temennilerini paylaşması da kuvvetle muhtemel. Öyle ki... Öncelikle ele alınmasını arzu ettiği başlıkları ve gerekçelerini sıralaması da sürpriz olmayacaktır. İşte bu konuların başında, Erdoğan'ın ifadesi ile "yalan terörü" geliyor.

Hali hazırda, AK Parti ve MHP kurmaylarının üzerinde çalıştığı bir taslak mevcut. Bu çerçeve metin, iddia edildiği gibi bir "sosyal medya düzenlemesi" değil aslında. Bunu daha çok "dezenformasyonla mücadele" çabası olarak değerlendirmek mümkün.

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Farklı ülke örnekleri üzerinde analiz yapıldığı bilinse de muhalefet daha bugünden,veyagerilimi üretti bile. Oysa olayın özü, siyasi bakış açısından ziyade toplumsal ortaklaşmayı gerektiriyor.Türkiye,dünyada ön sıralarda yer alıyor. Haliylesorumluluk boyutunu göz ardı etmemekgerekiyor.Yalanhaberle mücadele için, sosyal medya kullanıcılarımuhtelif bilgilere ilk etapta, hatta bilgiyi doğrulatmadanyayma konusundaYalan haberlerinkaynağı

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Türkiye'de, bilgi kirliliği ve yalan haberlerin önüne geçebilmek için her türlü kutuplaşma ortamından arınarak, soğukkanlı çözümler bulunması bir ihtiyaçtan öte mutlak gereklilik. Salim kafayla üretilen reçeteler ve geniş manada uzlaşma diyorum. Zira...Amagereğini kaydageçiriyoruz.Cumhurbaşkanlığı İletişimBaşkanlığı'nın, biroluşturma veya sistemik çözümgeliştirilmesine öncülük etme aşamasındaolduğunu duyuyoruz. Çeşitli teyit sitelerivar olsa da,tesisedilmesi fayda sağlayacaktır.Toplumu yakından ilgilendirenolaylarda, hükümet kaynaklarının bilgiyibizzat ve zamanında vermesi de dezenformasyonuya da hasarını büyük ölçüdeönleyecektir.Bilgi kirliliğinin giderilmesiadına, kamuda etkili koordinasyon vesık sık güncellenen doğru haber aktarılmasıda zaruridir.imaj faaliyetininötesinde, iletişim stratejileri geliştirmek durumundadır. Bu, yeri geldiğinde bir kriz yönetimi olabileceği gibi yeri geldiğinde proaktif enformasyon aktarımını da içerebilir., olabildiğince şeffaf konuşlanmayı, atak gelebilecek odakları ve argümanları öngörerek kitlesel iletişim için hazırlıkları yapmalı, bir başka anlatımla siyasete ve liderliğe yük olmayacak şekilde kendini tanıtmalı, memleket yararına çalıştığını ortaya koymalıdır.Duyum, dedikodu üzerine bina edilen ve lekelenmeme hakkını ihlâl eden itibar suikastlerine kimden gelir ve nereye yönelirse yönelsin, geçit verilmemelidir!