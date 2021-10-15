Türkiye yeşil devrimin öncüsü olmalı

Dünyanın sanayi devrimi gibi bir yeşil devrimden geçtiğini belirten Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin bu süreçte öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarihte sanayi devrimi, bilgi teknolojileri devrimleri yaşandı. Bu süreçleri doğru okuyan ülkeler büyüdüler. Şimdi dünya; yeni bir dönemi, yeni bir süreci; Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yaşamaktadır, bu sürecin lider ülkelerinden biri de Türkiye olmalıdır" dedi. Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nin açılışını 28 Ekim'de yapacağını söyledi. AKM Millet Bahçesi'nde gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum şu mesajları verdi:



AFETLERİN SAYISI ARTTI

Ülkemizde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşamaktadır. Akdeniz makro-iklim bölgesi ilerleyen süreçte iklim değişikliğine karşı daha kırılgan bir hale gelecektir. Son yıllarda ülkemizde, iklim ile ilişkili aşırı hava olaylarına bağlı afetler artmıştır; İstanbul'da yaşanan seller, Çukurova bölgesinde aşırı yağışlar, bu yılın haziran ayında Trabzon'da yaşanan dolu yağışı, Konya'mızda görülen obruklar, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan seller, ağustos ayında Antalya ve Muğla illerimizde yaşanan orman yangınları, Antalya'da bu yıl iki ay ara ile kar yağmasını müteakiben sıcaklıkların 50 dereceye çıkması, Marmara Denizi'nde; artan deniz sıcaklıklarının da neden olduğu müsilaj sorunu.....



TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK YAPILMIŞTI

İklim kriziyle mücadelemizi 20 yıldır etkili ve kararlı şekilde sürdürüyoruz. Çünkü biz, tüm insanlık için; daha yaşanılabilir bir dünya, daha güvenli bir yaşam, daha sağlıklı bir gelecek istiyoruz. (Paris anlaşması) Türkiye'nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlık söz konusuydu. Yapmış olduğumuz etkin diplomasi, sonuç odaklı müzakerelerle bugün her açıdan çok iyi bir noktaya geldik. Paris İklim Anlaşması'nı 2053 yılında net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimize ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz.



TÜRKİYE LİDER OLMALI

TARİHTE sanayi devrimi, bilgi teknolojileri devrimleri yaşandı. Bu süreçleri doğru okuyan ülkeler büyüdüler. Şimdi dünya; yeni bir dönemi, yeni bir süreci; Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yaşamaktadır, bu sürecin lider ülkelerinden biri de Türkiye olmalıdır.



BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

ANKARA'DA 760 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan; Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan Millet Bahçesi'ni 28 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz.



"SIFIR ATIK"IN BAŞARISI

SAYIN Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ve kazanımlarımız ortada. Ekoetiket, depozito iade sistemi, bisikletli ulaşım gibi çığır açan uygulamalarımız hali hazırda işliyor. Şimdi tüm sektörlerde yeni fikirler ortaya çıkacak, çevreci teknolojiler ve inovasyon gelişecek.



İKLİM ŞURASI YAPILACAK

BİZ Türkiye olarak; yeşil dönüşüme maruz kalan değil; etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak istiyoruz. Bu küresel dönüşümün getireceği külfetleri asgari düzeyde yaşamak isterken; fırsatları azami derecede elde etmek istiyoruz. Kamu ve özel sektörümüz, üniversitelerimiz, çevre kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimizden oluşan geniş bir istişare mekanizması kuracağız. Ocakta ilk defa İklim Şurası'nı gerçekleştireceğiz. Çıktılar ülkemizin de bu konuda yol haritası olacaktır.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

İKLİM Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nu yapılandıracağız. İklim Değişikliği Başkanlığı'nı kuracağız. Planlamaya uygun, ihtiyaç duyduğumuz yasa ve mevzuatları geliştireceğiz. Meclisimiz de İklim Kanunu kapsamında çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu yıl İklim Kanunu da meclisimizden geçecektir. Paris Anlaşması kapsamında; Ulusal Katkı Beyanımızı güncelleyeceğiz. Avrupa Birliği'nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine Kendi Emisyon Ticaret Sistemi'mizi kuracağız.



ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER

KISA, orta ve uzun vadeli performans analizlerimizi yapacak; şeffaflık ve işbirliği temelinde tüm paydaşlarımız ve milletimizle paylaşacağız. Tüm çalışmalarımızı "çevreye saygılı iklim dostu şehirler" hedefiyle sınıflandıracağız. Örneğin yeni bir sanayi alanını yaparken, bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken, sosyal konut üretirken orada güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak.