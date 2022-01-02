Sağlık Bakanı Koca: Şu anda her 4 vakadan 1’i Omicron. Çok hızlı yayılan ve kolay bulaşan bir varyant. Önümüzdeki haftalarda Omicron baskın varyant olacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeni ile koronavirüsün Omicron varyantının birkaç hafta içinde Türkiye'de de baskın hale geleceğini söyledi. Koca, "Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" dedi.







BULAŞ UYARISI

Koronavirüsün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken Omicron'un bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı. "Virüsün nasıl bulaştığını, kişisel koruyucu önlemlerin mutlak gerekliliğini toplumca biliyoruz" diyen Koca, maskesiz durulan anların, kapalı mekânların ve havalandırılmamış ortamların riskli olduğunun bir kez daha altını çizdi.







HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ

Hatırlatma dozu yaptıranlarda, virüsün hastaneye kişileri düşürmesi veya akciğere inerek yoğun bakım gerektirmesi gibi durumların çok çok az olduğunu vurgulayan Koca, vaka sayısındaki hızlı artış göz önüne alındığında 3. doz aşının koruyuculuk etkisinin belirgin şekilde ön plana çıktığını kaydetti. Koca, hatırlatma dozu için vatandaşlara Turkovac, Sinovac ve BioNTech aşılarının seçenekli olarak sunulduğunu söyledi.







"Pandeminin, etkisi azalan varyant ortaya çıktığında mevsimsel gribe dönüşeceğini öngörüyoruz" diyen Bakan Koca, "Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor" mesajı verdi.