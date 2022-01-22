Tarih, 11 Ocak 2022. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 20 yıl önceki bir toplantıya atıfta bulunuyor...
"... 4 Temmuz 2002'de, 57'nci Koalisyon Hükümeti'ni oluşturan partilerin genel başkanları olarak, Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlarla ilgili Başbakanlık Konutu'nda bir toplantı yapmıştık.
Tutanakları şahsımda mahfuz bu toplantıya ekonomi bürokratları, ilgili bakanlar ve Devlet Bakanı Kemal Derviş de katılmıştı. Bakanlık görevini DSP kontenjanından üstlenmiş bu kiralık batı komiseri, o günkü toplantıda defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmiş, yeni bir siyasi senaryoya ihtiyaç olduğunu sürekli vurgulamıştı... Dün siyasi belirsizlikten bahseden tehlikeli zihniyetin çırakları, bugün erken seçim dayatmalarıyla aynısını tekrarlamaktadır!"
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Eski Maliye Bakanı Sümer Oral "sevgi, hoşgörü, diyalog ve uzlaşı"
temasıyla kaleme aldığı anılarını "Bir Devrin İzleri"
isimli kitapta toplamış. Yarım asırlık bürokratik ve siyasi tecrübenin yer aldığı kitap, kritik dönüm noktalarına da ışık tutuyor. Nitekim, kitabın bir bölümünde Devlet Bey'in yukarıda işaret ettiği hususun ayrıntıları anlatılıyor:
"Ekonomide alınan tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığı dönemde hükümet, kendi içinde ortaya çıkan sorunlarla karşılaştı. Bir süredir hissedilen bu tuhaf durumun su yüzüne çıkışı, 4 Temmuz 2002 günü Çankaya'daki Başbakanlık Konutu'nda yapılan liderler toplantısında açık bir şekilde ortaya çıktı... Kemal (Derviş) Bey, bir erken seçimin ekonominin dengelerini bozmayacağını, ekonominin böyle bir seçimi kaldırabileceğini, bundan çekinilmemesi gerektiğini hükümetin mevcut yapısıyla devamının güç olduğunu ve özellikle Amerika basınında yer alan bazı görüşleri dile getirdi. Toplantıda soğuk bir hava egemendi.
... Basına yapılacak açıklama ile ilgili metnin kaleme alınması için toplantıya kısa bir ara verilmiş, salonun dışına çıkılmıştı... Ben, önlerinden geçerken Devlet Bey,
"Sayın Bakan içerideki kumpası
gördüğünüz mü?" diye bana seslendi. Esasen Devlet Bey içeride yaptığı konuşmada Kemal Bey'in konuşmalarından rahatsızlık duyduğunu belirtmişti."
Yine kitaptan hareketle benden de
bir not...
Hazine Müsteşarlığı veya Merkez Bankası Başkanlığı için düşünülen Derviş, o dönem IMF'nin ve İsrail lobisinin önde gelen adamı Stanley Fischer
tarafından bakan olarak telkin edilmişti!
Sözün özü...
Pandemiden bu yana küresel sınamaların arttığı, fırsatlarla tehditlerin iç içe geçtiği bir dönemde Türkiye, ekonomiden başlayarak hemen her alanda büyük bir meydan okuma ile yoluna devam etmekte. Böyle hassas bir dönemde CHP ve uzantısı aktörlerin "hemen seçim"
çağrısı ile ortaya çıkması, yine uluslararası siyasal mühendislik faaliyetinden izler çağrıştırmıyor mu?
NOT
: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın dış seyahatlerini veya katıldığı
TV yayınlarını bahane ederek, bu
programlara katılan gazetecileri hedef
alan, onları değersizleştirmeye çalışan,
soru sormayı, sorgulama yapmak
zanneden, haliyle eski huyları depreşen
muhtelif kişi ve gruplara dönük ayrı
bir yazı yazmak ve işin perde arkasını
anlatmak farz oldu!