Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi, dün tarihi günlerinden birine daha tanıklık etti. "Cumhuriyet Döneminin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni" büyük heyecan dalgasına sahne oldu. Şehit yakınları ve gaziler, gençler, engelliler, emekliler, TOKİ projelerinde çalışan işçiler, memurlar… Toplumun hemen her kesiminden temsilciler oradaydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bu sosyal konut hamlesi, milletimize olan vefa borcumuzun bir ifadesi" sözü günün mana ve ehemmiyetinin kısa özeti gibiydi.

Külliye'de bir kez daha gözledik ki…









Sade vatandaş dediğimiz, o güzel insanlar Başkan Erdoğan'ın gözünün içine bakıyorlar. Bu, alışılmış sevginin de ötesinde bir tablo. Neden? Çünkü Erdoğan, onlar için çok şey ifade ediyor. Kendilerinden biri olarak görüyor, dertlerinin çözüm ortağı olarak saygı ve hürmet besliyorlar. Tabiri caizse…

"Kimsesizlerin kimsesi" misyonu ile Erdoğan'ı, güncel tartışma ve yorumların dışında tutuyorlar. Adeta, Erdoğan'la birlikte "hakikaten insan yerine konulduklarını" düşünüyor, yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Hatta Erdoğan oldukça çare olduğu gerçeğini de tüm samimiyetleri ile dışa vuruyorlar.

Burada bir de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Dün hamaset dozu yüksek bir konuşma yaptı yapmasına da… Kurum'u şimdiye kadar takip ettiği, millet ve icraat odaklı çabaları özgün bir siyasi konuma taşıdı. Nitekim, birileri özellikle muhalif odaklar şer peşinde koşarken, hükümet olarak hayır peşinde koşmaktan asla vazgeçmediklerini anlatırken aslında AK Parti'nin fabrika ayarlarından mesajlar da verdi.

Sosyal konut, işyeri, imarlı arsa…

2023-2028 yıllarına yayılan 900 milyar lira başlangıç bütçeli bu dev hamle, 2 trilyon lirayı aşan ekosistemi de harekete geçirecek.

81 ilde ve tüm ilçelerde yerel ekonomi de hareketlenecek.

20 yıla kadar yayılan vadelerle, makûl taksitlerle daire, dükkân, arsa sahibi olabilecek insanlar hem geleceğe güven duyacak hem de hayata sıkı sıkıya bağlanacak.

"Başımı sokacak bir evim olsun" diyen, "Bir ekmek teknesi alabilsem" diye iç geçiren gerçek ihtiyaç sahipleri, piyasa spekülatörlerinin insafına terk edilmeyecek.

Aynı zamanda mahalle kültürü yeşertilecek. Yatay mimarisi ve sosyal donatıları ile çağdaş yaşamın tüm imkânları, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bu ülkenin en fazla bedel ödeyen garibanlarına sunulacak.

Özetle…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül 2022'de bir inşaat projesinin müjdesini değil gönül köprüleri kuran devlet-millet kaynaşmasının mega projesini açıklamış oldu!