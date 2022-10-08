Kılıçdaroğlu’nun siyaset fukarası olduğu görüldü

Kılıçdaroğlu bizim çözdüğümüz başörtüsü sorununu geldi gündeme koydu. Anlamaz ama farkında olmadan bize pas attı. Biz de gol atarız Kanun teklifiyle ortaya attığı tez siyaseti bilmediğini gösteriyor. Millet bunlar derdest etti, bitti. Milletim artık özgür hayatın tadını yaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği konuşmasının satırbaşları;

ÖMRÜMÜZ SANTRAFORLUKLA GEÇTİ: (Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifine dair) Aslında Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Bir defa ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki. Şu anda bu haliyle kızlarımız üniversiteye, ortaöğretime gidebiliyor mu, polis olabiliyor mu, asker olabiliyor mu? Evet. Bütün bunlar şu anda var mı? Var. Çözmüşüz bunu. Şimdi böyle bir durum ortadayken, bayram değil seyran değil, nereden çıktı bu iş? Sen dürüstsen o zaman gel bunu anayasaya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın. Hemen 'Desteklemeyeceğiz.' Dediler. Bunu söylemeye başladılar. Öyle de olsa şu anda ben çalışmayı başlattım. Devlet Bey ile de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis'e sunalım. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin, bunu burada göreceğiz. Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun? Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak.







MASADAKİLERDEN BİRİ UTANMADAN SIKILMADAN DESTEKLEYECEĞİZ' DİYOR: Yasal bir düzenlemeyi gündeme getirmesi bile çok çok gayriciddi. Üstelik de o masanın etrafında olanlardan bir tanesi, utanmadan sıkılmadan 'Biz de destekleyeceğiz.' diyor. Kimlerin olduğunu anlayın artık. Gazı verdiler, sonra 'Destekliyoruz' diyorlar.









PUTİN'İN 70'NCİ YAŞ GÜNÜ İÇİN ARADIM BAŞARILI ARABULUCUK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ



Başkan Erdoğan dün sabah saatlerinde Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini Cuma namazı çıkışında anlattı: Putin'in doğum günü. 70 yaşında. Hem onu bir tebrik edeyim istedim. Hem de bu devam eden süreçle ilgili konuştuk. Kendisi bizim bu başarılı arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti. 'Sizi tebrik ediyorum' dedi. Önümüzde Asya Platformu'yla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin'in de gelme durumu olursa bir araya geleceğiz.









ANASTASİADİS GÖRÜŞMEK İÇİN ARAYA ADAM SOKTU, 'SEN TALİMAT ALIYORSUN' DEDİM



(KKTC'nin BM'ye 'Bizi tanı ya da barış gücünü çek' çıkışı ve Karpaz'a Türk üssü kurulması ihtimaline dair soruya cevaben) Biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yer (Karpaz) ile ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Kuzey Kıbrıs'ı sağlama almamız lazım. Ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Bir de bu akşam Anastasiadis (Rum kesimi lideri) , "İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini soktu. Dedim ki 'Başkan sen iki ay sonra ayrılıyorsun zaten. Ayrıca dedim ki "Hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Böyle talimatla iş yürümez. Bunların ipiyle kuyuya inen kuyuda kalır.











ABD'YE GİTMESİNİ ÖNEMSEMİYORUM



(Kılıçdaroğlu'nun kendisine ABD ziyaretini soranlara) 'Ne var ki bunda, Erdoğan da 2002 seçimlerinden önce gidip Amerika'da görüştü' demesiyle ilgili soruya) Onlar beni iyi takip etmiyorlar. Biz, bir defa ilk seçimi yaptığımızda ve bu seçimden de açık ara büyük bir başarıyla birinci parti olarak çıktıktan sonra gitmiştik. Ben o zaman bir Avrupa seyahati yaptım, Avrupa ülkelerini dolaştım. Bir de Amerika'ya gittim. Avrupa'da Chirac'la, Schröder'le görüşmüştük. Lüksemburg'un Başbakanı Jean-Claude Juncker'le de görüşmüştük. Hatta Juncker'e bir gazeteci 'Siz normalde seçilmişleri karşılıyorsunuz.' demişti. O da dedi ki 'Demokrasi sandıktır. Biz sandıktan çıkana saygı duyarız. Erdoğan sandıktan çıktı. Ben, ona demokrasinin gereği olarak saygı duyuyorum ve kimseyi de rahatsız etmesin.' Geldi beni bir de havaalanına kadar uğurladı. Ben Bay Kemal'i de hiç önemsemiyorum, gidebilir. Mevla dünyayı kulları için yaratmış. Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin?



BİZ KİMLERİN LGBT'Cİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ



Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim.

Dezenformasyonla mücadele yasasıyla ilgili 14 madde Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Bu yasanın çıkışıyla beraber bunları ciddi manada frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da inşallah yapacağız. Yasa bu noktada zengin, güçlü bir yasa.



MİÇOTAKİS PROTOKOL BİLMEYEN BİR ADAM TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI O SEVİYEYE DÜŞER Mİ?



(Yunan medyasında çıkan Prag'daki akşam yemeğinde Miçotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı' iddalarına dair soruya cevaben) Miçotakis protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı.



PATRİOT İÇİN NE YAPTIYSAK AYNISINI F16'DA DA YAPARIZ



Biz nasıl Patriot'larla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca, S-400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.









GAZETECİLERE KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ



Başkan Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan çıkışta kendisine sorular yönelten gazetecilere kandil simidi ikram etti.